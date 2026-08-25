 ఓనం స్పెషల్.. నిఖిలా ఉంది ఇలా (ఫొటోలు) | Onam Special: Nikhila Vimal Stuns in Elegant White Saree | Photos | Sakshi
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ఓనం స్పెషల్.. నిఖిలా ఉంది ఇలా (ఫొటోలు)

Aug 25 2026 12:44 PM | Updated on Aug 25 2026 12:47 PM

Onam Special Here How Nikhila Looks Photos1
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మలయాళ హీరోయిన్ నిఖిలా విమల్.. ఓనం సందర్భంగా తెల్లని చీరలో అందంగా ఆకట్టుకునేలా ఉంది.

Onam Special Here How Nikhila Looks Photos2
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Onam Special Here How Nikhila Looks Photos3
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Onam Special Here How Nikhila Looks Photos4
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