ఓనం స్పెషల్.. నిఖిలా ఉంది ఇలా (ఫొటోలు)

...అలా చేస్తే మనమెవరమూ మిగలం సార్!
దేశ ప్రజల దైనందిన జీవితంలో బ్యాంకులు భాగమైపోయాయి.
తండ్రి లేదా తాతలు, ముత్తాతల నుంచి సంక్రమించిన ఆస్తికి సంబంధించి ఒరిజినల్ సేల్ డీడ్ (క్రయపత్రం) లేకపోవడం, చట్టబద్ధమైన విల
అనవసరంగా జనానికి ‘ఓటుకు నోటు’ గుర్తు చేస్తున్నామేమోననిపిస్తోంది సార్!
పోతే పోనీవోయ్.. పవర్ కంపెనీలు పోతే మన సారు పవరేమన్నా పోతుందా!
న్యూఢిల్లీ: పశ్చిమ పసిఫిక్ మహాసముద్ర...
మిస్ యూనివర్స్ అందాల పోటీల ఫైనల్స్...
కాలికావు: కేరళలో తీసిన పది సెకన్ల ఇన్�...
మీరట్ (యూపీ): యూట్యూబ్లో చూసిన ఓ విచి�...
బరువు తగ్గడం అంటే అత్యంత కష్టమైన పని �...
హైదరాబాద్: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్ట...
తిరువనంతపురం: కేరళలో ఓణం వేడుకలు ఘనం�...
చేతులు పట్టుకుని నడిపించిన ఆ తల్లిదం...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మంగ�...
కాక్స్ బజార్: రోహింగ్యా శరణార్థుల �...
కోటా: రాజస్థాన్లోని కోటా జిల్లా పరి�...
శాంటియాగో: ప్రపంచంతో అంటార్కిటికా ఖం...
భారీ బడ్జెట్ సినిమా లేదా స్టార్ హీరో�...
సాక్షి, లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్లోని కుర�...
ఈ రోజుల్లో ఏదైనా పోతే మళ్లీ మన చెంతకే ...
సినిమాల్లోనూ, టీవీల్లోనూ చూస్తుంటాం ...
కేంద్రపారా: ఒడిశాలోని కేంద్రపారా జిల...
మనం టీవీల్లో, సినిమాల్లో.. ట్రెంచ్కో�...
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ప్రధాన అ...
బెంగళూరు: కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రి డీకే...
చెన్నై: తమిళనాడులో అధికార టీవీకే ప్ర�...
సాక్షి, సికింద్రాబాద్: సికింద్రాబాద...
న్యూఢిల్లీ: పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీ...
పానిపట్: హర్యానాలోని పానిపట్లో అత్య...
న్యూఢిల్లీ: అటారీ-వాఘా సరిహద్దులో పా�...
న్యూఢిల్లీ: నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ �...
ముంబై: మహారాష్ట్రలో కలకలం సృష్టించిన...
మనం ఐఐటీ వంటి ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్�...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో...
సాక్షి, సికింద్రాబాద్: మహంకాళి అమ్మ�...
'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది.
అత్యంత శీతలమైన, సుదూర ప్రాంతమైన అంటార్కిటిలో టూర్ గైడ్గా పనిచేయడం చాలా మంది
సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ఫలితాల్లో స్నేహబంధం సాధించిన అద్భుత విజయమిది.
సొంతిల్లు ఎవరికైనా జీవిత కల. అదే ప్రాపర్టీ ధరలు ఆకాశాన్నంటే బెంగళూరు లాంటి నగరంలో అయితే..
ఇల్లు అంటే చాలా మందికి జీవితంలో అతిపెద్ద ఆస్తి.
Aug 25 2026 12:44 PM | Updated on Aug 25 2026 12:47 PM
మలయాళ హీరోయిన్ నిఖిలా విమల్.. ఓనం సందర్భంగా తెల్లని చీరలో అందంగా ఆకట్టుకునేలా ఉంది.
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