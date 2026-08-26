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వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ హైలైట్స్‌..

Aug 26 2026 10:22 AM | Updated on Aug 26 2026 11:45 AM

YS Jagan Press Meet Highlights And Updates

సాక్షి, తాడేపల్లి: మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ మీడియా సమావేశం ప్రారంభమైంది. తాడేపల్లిలోని వైఎస్సా­ర్‌­సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో వైఎస్‌ జగన్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో కరువు తీవ్రత, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం, బీసీ రిజర్వేషన్లు, గంజాయి సమస్యలపై ఆయన మాట్లాడనున్నారు. 

వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ హైలైట్స్‌..

  • డీఎస్సీ అక్రమాలపై సవాల్‌ విసిరితే ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదు.
  • చంద్రబాబు సహా ఎవరూ స్పందించలేదు.
  • రాష్ట్రంలో కరువు తీవ్రంగా ఉంది.
  • ఏపీలో లోటు వర్షపాతం ఉంది.
  • తీవ్ర కరువు పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నా సీఎం చంద్రబాబు స్పందించడం లేదు.
  • జూన్‌ నుంచి ఇప్పటి వరకు 52 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉంది. 
  • ఏ జిల్లాలో చూసినా లోటు వర్షపాతమే ఉంది.
  • చంద్రబాబు తీరు కుంభకర్ణుడి మాదిరిగా ఉంది.
  • బాబు నిద్ర నటిస్తున్నారు తప్ప రైతులకు మంచి చేసే కార్యక్రమం చేపట్టలేదు.
  • ఇప్పటి వరకు 189.62 మి.మీ మాత్రమే వర్షపాతం నమోదు.
  • 688 మండలాలకు 625 మండలాల్లో లోటు వర్షం ఉంది.
  • కోస్తాలోనూ కరువు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. 
  • రాష్ట్రంలో 91 శాతం లోటు వర్షపాతం ఎదుర్కొంటోంది.
  • 28 జిల్లాల్లోనూ లోటు వర్షపాతమే కనిపిస్తోంది.
  • ఖరీఫ్‌ సీజన్‌ ప్రారంభమైన తర్వాత జూలై 10న పంటలకు నీళ్లిస్తామని ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చారు.
  • రైతులంతా పెట్టుబడులు పెట్టి అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. 

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