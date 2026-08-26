సాక్షి, తాడేపల్లి: మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మీడియా సమావేశం ప్రారంభమైంది. తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో వైఎస్ జగన్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో కరువు తీవ్రత, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం, బీసీ రిజర్వేషన్లు, గంజాయి సమస్యలపై ఆయన మాట్లాడనున్నారు.
వైఎస్ జగన్ ప్రెస్మీట్ హైలైట్స్..
- డీఎస్సీ అక్రమాలపై సవాల్ విసిరితే ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదు.
- చంద్రబాబు సహా ఎవరూ స్పందించలేదు.
- రాష్ట్రంలో కరువు తీవ్రంగా ఉంది.
- ఏపీలో లోటు వర్షపాతం ఉంది.
- తీవ్ర కరువు పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నా సీఎం చంద్రబాబు స్పందించడం లేదు.
- జూన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు 52 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉంది.
- ఏ జిల్లాలో చూసినా లోటు వర్షపాతమే ఉంది.
- చంద్రబాబు తీరు కుంభకర్ణుడి మాదిరిగా ఉంది.
- బాబు నిద్ర నటిస్తున్నారు తప్ప రైతులకు మంచి చేసే కార్యక్రమం చేపట్టలేదు.
- ఇప్పటి వరకు 189.62 మి.మీ మాత్రమే వర్షపాతం నమోదు.
- 688 మండలాలకు 625 మండలాల్లో లోటు వర్షం ఉంది.
- కోస్తాలోనూ కరువు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది.
- రాష్ట్రంలో 91 శాతం లోటు వర్షపాతం ఎదుర్కొంటోంది.
- 28 జిల్లాల్లోనూ లోటు వర్షపాతమే కనిపిస్తోంది.
- ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమైన తర్వాత జూలై 10న పంటలకు నీళ్లిస్తామని ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చారు.
- రైతులంతా పెట్టుబడులు పెట్టి అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు.