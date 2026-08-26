 మథురలో అరుదైన రాఖీ సంప్రదాయం! | Mathuras Sacred Raksha Bandhan From Banke Biharis Rakhis to Holy Yamuna Snan | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మథురలో అరుదైన రాఖీ సంప్రదాయం!

Aug 26 2026 7:12 AM | Updated on Aug 26 2026 8:20 AM

Mathuras Sacred Raksha Bandhan From Banke Biharis Rakhis to Holy Yamuna Snan

రక్షాబంధన్ పర్వదినానికి, శ్రీకృష్ణుని జన్మభూమి అయిన మథుర-బృందావనాలకు యుగాల నాటి విడదీయరాని ఆధ్యాత్మిక అనుబంధం ఉంది. కేవలం కుటుంబ సభ్యులకే పరిమితం కాకుండా, సాక్షాత్తు భగవంతుడినే తమ తోబుట్టువుగా భావించి పూజించే అపురూప సంప్రదాయాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. బృందావనంలోని ఠాకూర్ బాంకే బిహారీ ఆలయానికి దేశవిదేశాల నుంచి వచ్చే రాఖీలు, మథుర విశ్రామ్ ఘాట్‌లో యమునా నదీ స్నానాలు ఈ పవిత్ర బంధాన్ని చాటిచెబుతాయి.

బాంకే బిహారీకి వెల్లువెత్తే రాఖీలు, భక్తుల లేఖలు
బృందావనంలోని ప్రముఖ ఠాకూర్ బాంకే బిహారీ ఆలయానికి రక్షాబంధన్ వేళ దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది మహిళలు, యువతులు పోస్టు ద్వారా రాఖీలు పంపుతుంటారు. సొంత అన్నదమ్ములు లేనివారే కాకుండా, శ్రీకృష్ణుడిని తమ ఆపద్బాంధవుడైన సోదరుడిగా భావించే భక్తులు ఈ సంప్రదాయాన్ని ఏళ్ల తరబడి కొనసాగిస్తున్నారు. రాఖీలతో పాటు తమ కష్టసుఖాలు, కుటుంబ క్షేమం, మనోభీష్టాలను తెలుపుతూ రాసిన భావోద్వేగపూరిత లేఖలను కూడా పంపుతుంటారు.

స్వామివారికి సమర్పణ.. భక్తులకు ప్రత్యేక ప్రసాదం
భక్తుల నుంచి అందిన రాఖీలను ఆలయ అధికారులు జాగ్రత్తగా భద్రపరుస్తారు. పండుగ రోజున ఆలయ సేవకులు భక్తులు పంపిన లేఖలను చదివి వినిపిస్తూ, ఆ రాఖీలను బాంకే బిహారీ స్వామివారి మణికట్టుకు అలంకరిస్తారు. అనంతరం స్వామివారి ఆశీస్సులుగా ప్రత్యేక ప్రసాదాన్ని (రిటర్న్ గిఫ్ట్) భక్తులకు అందజేస్తారు. మథుర-బృందావనం, ద్వారకాధీశ్ ఆలయాల్లో పండుగ నాడు తొలి రాఖీని శ్రీకృష్ణుడికి సమర్పిస్తారు.

శ్రీకృష్ణుడు - ద్రౌపది పౌరాణిక బంధం
రక్షాబంధన్ చరిత్రలో శ్రీకృష్ణుడు-ద్రౌపదిల రక్షాసూత్ర కథ అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మహాభారత కాలంలో శిశుపాలుడిని వధించే క్రమంలో శ్రీకృష్ణుడి వేలికి గాయమై రక్తం కారినప్పుడు, ద్రౌపది తన చీర కొంగును చింపి వేలికి కట్టు కట్టింది. దాన్ని రక్షాసూత్రంగా స్వీకరించిన కృష్ణుడు, ఆమెను జీవితాంతం రక్షిస్తానని మాట ఇచ్చాడు. ఈ పౌరాణిక ఘట్టం శ్రీకృష్ణుడి లీలాభూమి అయిన మథురలో రక్షాబంధన్ నాడు మరింత ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంటుంది.

విశ్రామ్ ఘాట్: ప్రపంచంలోనే ఏకైక అన్నాచెల్లెళ్ల ఆలయం
మథురలోని చారిత్రాత్మక విశ్రామ్ ఘాట్ వద్ద ప్రపంచంలోనే అత్యంత అరుదైన ‘శ్రీ యమునా ధర్మరాజ్ ఆలయం’ ఉంది. సూర్య భగవానుడి సంతానమైన యమధర్మరాజు, యమునా దేవిల అనురాగానికి ఈ క్షేత్రం ప్రతీక. పురాణాల ప్రకారం యమునా దేవి తన సోదరుడైన యమధర్మరాజుకు ఘనస్వాగతం పలికి రక్షాసూత్రం కట్టింది. ఈ క్షేత్ర దర్శనం సోదర-సోదరీ బంధాన్ని శాశ్వతం చేస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.

యమునా నదిలో పవిత్ర స్నానం.. యమపాశ విముక్తి
రక్షాబంధన్, భగినీ హస్తభోజనం (భాయ్ దూజ్) పర్వదినాలలో అన్నాచెల్లెళ్లు ఒకరి చేతిని మరొకరు పట్టుకుని విశ్రామ్ ఘాట్ వద్ద యమునా నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తారు. ఇలా స్నానం చేసి ధర్మరాజు-యమున ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటే యమలోక బాధలు తొలగిపోతాయని యమధర్మరాజు స్వయంగా వరం ఇచ్చాడని పౌరాణిక కథనం. దీంతో వేలాది మంది భక్తులు సోదరుల దీర్ఘాయుష్షు కోసం ఇక్కడ స్నానాలు ఆచరిస్తారు.

నిరాశ్రయ తల్లుల చేతుల మీదుగా ప్రధానికి రాఖీలు
మథుర-బృందావనాలలో నివసించే నిరాశ్రయ వృద్ధ తల్లులు రక్షాబంధన్‌కు సరికొత్త సామాజిక అర్థాన్ని చేకూరుస్తున్నారు. ఒకప్పుడు సమాజం వల్ల నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఈ మాతృమూర్తులు, సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ వంటి సంస్థల సహకారంతో స్వయంగా రాఖీలను రూపొందిస్తున్నారు. రక్షాబంధన్ నాడు ఢిల్లీకి వెళ్లి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఆ రాఖీలను కట్టి ఆశీర్వదిస్తారు. ఈ ఆచారం మథుర నుంచి జాతీయ స్థాయి వరకు సోదర ప్రేమను చాటుతోంది.

ఇది కూడా చదవండి: రాఖీ సమీపిస్తున్న వేళ.. భారీగా కల్తీ రసగుల్లాలు స్వాధీనం!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అందాల భామ అదిరిపోయే లుక్ మమితా బైజు..(ఫొటోలు)
photo 2

సైమా 2026 నామినేషన్ వేడుకలో మెరిసిన పాయల్ రాజ్‌పుత్ (ఫొటోలు)
photo 3

ముఖ్య నేతలతో వైఎస్‌ జగన్‌ సమావేశం (ఫొటోలు)
photo 4

ఇరుముడిలో బేబీ నక్షత్ర హైలెట్.. మరి ఈ క్యూట్ అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

‘టాక్సిక్’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

Video

View all
Supreme Court Issues Notice To 20 TMC Rebel MPs 1
Video_icon

TMCకి ఇది బిగ్ విక్టరీ
51 New Faces In Narendra Modi New Cabinet In September 2
Video_icon

మోదీ న్యూ కేబినెట్.. BJP కొత్త టీమ్
AE Nookaraju Grandson Riyansh Sensational Comments On Sadiq Khan 3
Video_icon

సాదిక్ పై నూకరాజు మనవడు సంచలన వ్యాఖ్యలు
Private Travel Bus Road Mishap At Kodad 4
Video_icon

కోదాడలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆరుగురి మృతి
YS Jagan Mohan Reddy Strategy For Local Elections 5
Video_icon

గుర్తుపెట్టుకోండి.. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే.. స్థానిక ఎన్నికల్లో YSRCP కొట్టే దెబ్బకు...
Advertisement
 