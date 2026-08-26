 మిలాద్-ఉన్-నబీ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వైఎస్‌ జగన్‌ | YS Jagan Extends Milad Un Nabi 2026 Greetings | Sakshi
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మిలాద్-ఉన్-నబీ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వైఎస్‌ జగన్‌

Aug 26 2026 10:16 AM | Updated on Aug 26 2026 11:31 AM

YS Jagan Extends Milad Un Nabi 2026 Greetings

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు మిలాద్-ఉన్-నబీ. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ ముస్లింలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వైఎస్‌ జగన్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా..‘ప్రేమతో మనసులు గెలవాలనీ.. కరుణతో కష్టాల్లో ఉన్నవారికి అండగా నిలవాలనీ.. క్షమ, సహనం, సోదరభావాలతో శాంతియుత సమాజాన్ని నిర్మించాలనీ.. మహ్మద్ ప్రవక్త మానవాళికి అందించిన సందేశం సదా అనుసరణీయం. మహ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినమైన  మిలాద్-ఉన్‌-నబీ పర్వదినం సందర్భంగా ముస్లిం సోదర సోదరీమణులందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు’ అని పోస్టు చేశారు. 

 

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