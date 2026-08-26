 డేరింగ్ ప్రపోజల్ చేసిన నెట్‌ఫ్లిక్స్ జంటపై క్రిమినల్ కేసులు! | Empire State Building Climb Netflix Couple Faces Criminal Charges in NYC | Sakshi
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డేరింగ్ ప్రపోజల్ చేసిన నెట్‌ఫ్లిక్స్ జంటపై క్రిమినల్ కేసులు!

Aug 26 2026 9:41 AM | Updated on Aug 26 2026 9:41 AM

Empire State Building Climb Netflix Couple Faces Criminal Charges in NYC

న్యూయార్క్‌: ప్రముఖ ల్యాండ్‌మార్క్ ఎంపైర్ స్టేట్ భవనాన్ని ఎటువంటి భద్రతా పరికరాలు లేకుండా అక్రమంగా ఎక్కిన కేసులో నెట్‌ఫ్లిక్స్ తారలు ఇవాన్ కుజ్నెత్సోవ్ (32), ఏంజెలీనా నికోలావ్ (33) న్యూయార్క్ నగర కోర్టులో హాజరయ్యారు. న్యూజెర్సీకి చెందిన ఈ జంటపై బర్గరీ (అనధికార ప్రవేశం/చొరబాటు), నిర్లక్ష్యంతో ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించడం, క్రిమినల్ మిస్‌చీఫ్ తదితర అభియోగాలను నమోదు చేశారు.

గత జూలై 1న జరిగిన ఈ ఘటనలో, న్యూయార్క్ నగరానికి దాదాపు 1,500 అడుగుల ఎత్తున నికోలావ్‌కు కుజ్నెత్సోవ్ వివాహ ప్రతిపాదన చేశారు. అనంతరం ఆమె తన నిశ్చితార్థపు ఉంగరాన్ని ప్రదర్శించారు. ఆ సమయంలో వారిద్దరూ ముసుగులు ధరించి, చేతిలో ప్లకార్డు పట్టుకుని భవనం పైభాగంలో కనిపించారని, అయితే ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని అధికారులు తెలిపారు. ఎన్వైపీడీ బాడీక్యామ్ దృశ్యాల్లో పోలీసులు భవనం పైకి వెళ్లగా, రక్షణ పట్టీలు (హార్నెస్‌లు) లేకుండా ఉన్న ఈ జంట వారికి ఎదురయ్యారు. ఈ సాహసం తర్వాత వారిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
 

సోమవారం కోర్టు విచారణ అనంతరం బయటకు వస్తూ ఈ జంట కెమెరాల ఎదుట ముద్దు పెట్టుకుంటూ కనిపించారు. ఈ విచారణకు రెండు రోజుల ముందు నికోలావ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో స్పందిస్తూ.. హద్దులను సవాలు చేసే వ్యక్తులే మానవాళి ప్రగతికి దోహదపడతారని తాము నమ్ముతున్నామని పేర్కొన్నారు. న్యాయ ప్రక్రియను గౌరవిస్తామని, తమ నిర్ణయాల పర్యవసానాలను స్వీకరిస్తామని ఆమె తెలిపారు. ఈ కేసు విచారణను న్యాయస్థానం సెప్టెంబరుకు వాయిదా వేసింది.

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