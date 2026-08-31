 రామునికే టోకరా.. రూ.3 బ్యాలెన్స్‌తో రూ. 4 కోట్ల చెక్‌ ఇచ్చి.. | Woman Donates 4 Crore Cheque To Ram Mandir Trust Only 3 Rupees Found In Her Account, Bank Prepares Action | Sakshi
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రామునికే టోకరా.. రూ.3 బ్యాలెన్స్‌తో రూ. 4 కోట్ల చెక్‌ ఇచ్చి..

Aug 31 2026 10:01 AM | Updated on Aug 31 2026 11:39 AM

Woman Issues 4 Crore Cheque to Ram Mandir Trust Account Has Only 3 Bank Prepares Action

అయోధ్య: అయోధ్యలోని రామమందిరానికి సంబంధించి ఒక విస్తుపోయే ఉదంతం వెలుగుచూసింది. మందిర సిబ్బంది సంక్షేమం, సౌకర్యాల నిమిత్తం చెన్నైకి చెందిన ఓ మహిళా భక్తురాలు శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్‌కు రూ.4 కోట్ల విలువైన చెక్కును అందజేశారు. అయితే ట్రస్ట్ ఆ చెక్కును బ్యాంకులో జమ చేయగా.. ఆమె ఖాతాలో కేవలం రూ.3 మాత్రమే ఉన్నట్లు తేలింది. తగినంత నగదు నిల్వ లేకపోవడంతో ఆ చెక్కు బౌన్స్ అయింది.

సమాచారం ప్రకారం, తాను అందించే రూ.4 కోట్లను ప్రత్యేకంగా రామమందిర ఉద్యోగుల వసతులకే ఖర్చు చేయాలని సదరు మహిళ కోరారు. దీనిపై ట్రస్ట్ నుంచి లిఖితపూర్వక హామీని కూడా అడిగారు. అయితే, ట్రస్ట్ అటువంటి హామీ ఏదీ ఇవ్వలేదని తెలిసింది. కాగా, ఆమె ఆలయానికి విడిగా మరో రూ.10 వేల విరాళాన్ని అందజేశారు. ఖాతాలో నిధులు లేకున్నా భారీ మొత్తానికి చెక్కు జారీ చేసినందుకు గాను, ఆ మహిళకు నోటీసులు పంపేందుకు బ్యాంకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం ఆమె వివరణ కోరడంతో పాటు, అవసరమైతే చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు సదరు మహిళతో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై ట్రస్ట్ నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.

గతంలో 2020లో నిర్వహించిన నిధి సమర్పణ ప్రచారంలోనూ సాంకేతిక, ఇతర కారణాలతో సుమారు రూ.100 కోట్ల విలువైన చెక్కులు బౌన్స్ అయ్యాయి. వాటిలో చాలా వరకు తర్వాత రికవరీ కాగా, దాదాపు రూ.22 కోట్ల మేర చెక్కుల రికవరీ పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు తెలిసింది. ప్రస్తుతం ఆలయానికి నెలకు నగదు, ఆన్‌లైన్, చెక్కుల రూపంలో రూ.3 నుంచి రూ.4 కోట్ల వరకు విరాళాలు అందుతున్నాయి. ఇందులో చెక్కుల ద్వారానే రూ.1 నుంచి రూ.1.5 కోట్లు వస్తుండటంతో, ఇకపై భారీ విరాళాల చెక్కుల క్లియరింగ్‌లో ట్రస్ట్ మరింత అప్రమత్తత పాటించే అవకాశం ఉంది.

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