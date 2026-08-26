యువతి గదిలో కెమెరా పెట్టిన ఇంటి యజమాని

తిరువొత్తియూరు: చెన్నైలోని వానగరం ప్రాంతానికి చెందిన 21 ఏళ్ల యువతి, తన ఇద్దరు స్నేహితురాళ్లతో కలిసి ఒక అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తూ, ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. వీరి ఇంటి యజమాని కుమారుడు శరవణన్ ఆ యువతి, ఆమె స్నేహితురాళ్లు ఉద్యోగానికి వెళ్లేటప్పుడు తరచూ వారికి వేధింపులు గురిచేసేవాడని తెలుస్తోంది.
ఈ పరిస్థితిలో, ఆ మహిళలు ఉంటున్న గదిలోని స్విచ్ బాక్స్లో ఓ రహస్య కెమెరా అమర్చిన్నట్లు గమనించారు. అంతేకాకుండా, ఆ కెమెరా ఇంటి యజమాని కుమారుడైన శరవణన్ మొబైల్ ఫో¯న్కు అనుసంధానించబడి (లింక్ అయి) ఉండటం చూసి వారు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. దీనిపై వానగరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు మహిళలపై వేధింపుల నిరోధక చట్టం, సమాచార సాంకేతిక చట్టం సహా 4 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి, శరవణన్ను అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు.
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