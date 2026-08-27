 కాన్పూర్‌లో కూలిన శిక్షణ విమానం: పైలట్, కో పైలట్ మృతి | Kanpur Trainee Aircraft Crashes Near Ganga Barrage, Pilot and Co-Pilot Killed | Sakshi
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కాన్పూర్‌లో కూలిన శిక్షణ విమానం: పైలట్, కో పైలట్ మృతి

Aug 27 2026 1:00 PM | Updated on Aug 27 2026 1:14 PM

Kanpur Trainee Aircraft Crashes Near Ganga Barrage, Pilot and Co-Pilot Killed

కాన్పూర్: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్ గంగా బ్యారేజ్ సమీపంలో గురువారం ఘోర విమాన ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నత్థూపుర్వా గ్రామం వద్ద శిక్షణ కోసం ఉపయోగిస్తున్న ఒక చిన్న విమానం కుప్పకూలింది. ఈ దుర్ఘటనలో విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న పైలట్, కో-పైలట్ ఇద్దరూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మీడియాకు అందిన సమాచారం ప్రకారం, ప్రమాదానికి గురైన ఈ విమానం ఒక ప్రైవేట్ సంస్థకు చెందినదిగా అధికారులు గుర్తించారు. దీనిని పైలట్ శిక్షణ కోసం వినియోగిస్తున్నారు. గంగా బ్యారేజ్ పరిసరాల్లోని నత్థూపుర్వా వద్ద ఈ శిక్షణ విమానం అకస్మాత్తుగా నేలకూలింది. విమానం కుప్పకూలిన వెంటనే భారీ శబ్దం రావడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, జిల్లా ఉన్నతాధికారులు, సహాయక బృందాలు అక్కడికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. అయితే, ఈ శిక్షణ విమానం కూలిపోవడానికి గల అసలు కారణాలు ఇంకా స్పష్టంగా తెలియరాలేదు. సాంకేతిక లోపమా లేక ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసు, పరిపాలనా యంత్రాంగంతో పాటు సంబంధిత విమానయాన దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ ప్రారంభించాయి. అధికారులు ఘటనా స్థలం నుంచి కీలక ఆధారాలు, విమాన శకలాలను సేకరిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో పైలట్, కో-పైలట్ మరణించినట్లు అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. సమగ్ర విచారణ అనంతరం పూర్తి వివరాలు వెల్లడి కానున్నాయి.

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