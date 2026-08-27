 కేరళ అందాల ఓణం వేడుకలో కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు) | Kriti Shetty Steals the Spotlight at Kerala Onam Celebrations Photos | Sakshi
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కేరళ అందాల ఓణం వేడుకలో కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)

Aug 27 2026 9:31 AM | Updated on Aug 27 2026 10:25 AM

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కేరళ అందాల ఓణం వేడుకలో కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)
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