 హైదరాబాద్ : పచ్చని మొక్కలు తోడుంటే..(ఫొటోలు) | Hyderabad Nursery Mela Attracts Nature Lovers With Rare, Ornamental And Medicinal Plants, Photos Gallery Inside | Sakshi
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హైదరాబాద్ ఐమ్యాక్స్‌ వద్ద నర్సరీ మేళా (ఫొటోలు)

Aug 31 2026 6:20 AM | Updated on Aug 31 2026 9:42 AM

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హైదరాబాద్ : పూల సోయగాలు.. పచ్చందాల మొక్కల సరాగాలు అలరిస్తున్నాయి. కొనుగోలుదారులతో స్టాళ్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి.

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నగరంలోని ఐమ్యాక్స్‌ థియేటర్‌ సమీపంలో ఉన్న హెచ్‌ఎండీఏ గ్రౌండ్‌లో నర్సరీ మేళా సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటోంది.

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అరుదైన, అలంకరణ, ఔషధ, పూల మొక్కలు ఒకే వేదికపై కొలువుదీరడంతో ప్రకృతి ప్రియులను ఆకర్షిస్తోంది.

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అన్ని రకాల మొక్కలు అందుబాటులో ఉండటంతో సందర్శకులు తమకు నచ్చిన వాటిని ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నారు.

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కాగా.. సోమవారం (నేడు) నర్సరీ మేళా ముగియనుంది.

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Nursery Mela Hyderabad photo gallery
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