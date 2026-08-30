బిగ్‌ బాస్‌ వ్యాఖ్యాతగా సౌరవ్‌ గంగూలీ

ముంబై: పదేళ్ల విరామం తర్వాత బెంగాలీ రియాలిటీ షో ‘బిగ్ బాస్ బంగ్లా’ మూడో సీజన్తో పునఃప్రారంభం కానుంది. భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ వ్యాఖ్యాతగా (హోస్ట్) వ్యవహరిస్తున్న ఈ షో ఆదివారం(ఈరోజు) రాత్రి గ్రాండ్గా మొదలుకానుంది. రెండో సీజన్కు నటుడు జీత్ హోస్ట్గా వ్యవహరించగా, తాజా సీజన్తో గంగూలీ ఈ రియాలిటీ షోలోకి అరంగేట్రం చేస్తుండటం విశేషం.
ఆదివారం రాత్రి 8 గంటలకు ప్రత్యేక గ్రాండ్ ప్రీమియర్ ఎపిసోడ్ ప్రసారం కానుంది. రెగ్యులర్ ఎపిసోడ్లు ఆగస్టు 31 నుంచి ప్రతిరోజూ రాత్రి 9:30 గంటలకు రానున్నాయి. ఈ షోను స్టార్ జల్సా ఛానల్తో పాటు జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీ వేదికలోనూ వీక్షించవచ్చు. అలాగే జియోహాట్స్టార్లో 24x7 లైవ్ ఫీడ్ అందుబాటులో ఉండనుంది. ఈ సీజన్లో సుమారు 15 మంది కంటెస్టెంట్లు హౌస్లోకి అడుగుపెట్టనున్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు బాలీవుడ్ సూపర్స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్గా ‘బిగ్ బాస్’ హిందీ 20వ సీజన్ సెప్టెంబరు 6 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈసారి ఈ ఫ్రాంచైజీ అత్యంత భారీ స్థాయిలో హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, బంగ్లా అనే ఆరు ప్రాంతీయ భాషల్లో ఒకేసారి రాబోతోంది. వీటికి సల్మాన్ ఖాన్, విజయ్ సేతుపతి, అక్కినేని నాగార్జున, కిచ్చా సుదీప్, మోహన్లాల్, సౌరవ్ గంగూలీ వ్యాఖ్యాతలుగా వ్యవహరించనున్నారు.
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