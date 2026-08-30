 హైదరాబాద్ లో ఉత్సాహంగా 10కె రన్ (ఫోటోలు) | 15th NMDC Hyderabad Marathon Sees Massive Participation With Over 6,500 Runners, Check Out Photos Gallery Inside | Sakshi
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హైదరాబాద్ లో ఉత్సాహంగా 10కె రన్ (ఫోటోలు)

Aug 30 2026 11:34 AM | Updated on Aug 30 2026 2:46 PM

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హైదరాబాద్‌లో 15వ ఎన్‌ఎండీసీ హైదరాబాద్‌ మారథాన్‌–2026 ఉత్సాహంగా సాగింది. మాదాపూర్‌ హైటెక్స్‌లో జరిగిన ఈ రన్‌లో 6,500 మందికిపైగా రన్నర్లు పాల్గొన్నారు. వారిలో 300 మంది దివ్యాంగ రన్నర్లు పాల్గొనడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ ఏడాది మారథాన్‌కు వరల్డ్‌ అథ్లెటిక్స్‌ సిల్వర్‌ సస్టేనబిలిటీ అవార్డు లభించింది. ‘సెల్‌ఫోన్‌ వద్దు–పుస్తకమే ముద్దు’ సందేశంతో పిల్లల్లో పుస్తక పఠనాన్ని పెంచాలని సైబరాబాద్‌ సీపీ డాక్టర్‌ రమేశ్‌ పిలుపునిచ్చారు.

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# Tag
runing 10K Run Hyderabad madhapur Telangana photo gallery
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