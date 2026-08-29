 ఇది చీరల సీజన్.. గ్లామరస్ శ్రద్ధాదాస్ (ఫొటోలు) | Tollywood Actress Shraddha Das Viral Photos | Sakshi
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ఇది చీరల సీజన్.. గ్లామరస్ శ్రద్ధాదాస్ (ఫొటోలు)

Aug 29 2026 5:46 PM | Updated on Aug 29 2026 6:12 PM

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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ శ్రద్ధా దాస్..(Shraddha Das) చీరలో గ్లామర్ చూపిస్తూ మెరిసిపోయింది. ఇది శారీ సీజన్ అని క్యూట్ పోస్ట్ పెట్టింది.

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