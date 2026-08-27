 ఉద్యోగం వస్తుందన్న ఆనందం అంతలోనే ఆవిరి... | Road Incident To Suravarapu Shakeena | Sakshi
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ఉద్యోగం వస్తుందన్న ఆనందం అంతలోనే ఆవిరి...

Aug 27 2026 7:44 AM | Updated on Aug 27 2026 7:53 AM

Road Incident To Suravarapu Shakeena

పటమట(విజయవా­డతూర్పు): బీటెక్‌ చదివిన సూరవరపు షకీనా­(24)  ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలో ఇంటర్వ్యూ కోసం సోమ­వారం హైదరాబాదు వెళ్లారు. ఇంటర్వ్యూ బాగా చేశానని, తనకు ఉద్యోగం తప్పకుండా వస్తుందని మంగళవారం రాత్రి తన భర్తకు ఫోన్‌ చేసి సంతోషంగా చెప్పింది. ఉద్యోగం సాధిస్తే తను జీవిత లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నట్లేనని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. అయితే ఆ ఆనందం అంతలోనే ఆవిరైందని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు గుండలవిసేలా విలపిస్తున్నారు.

 భీమవరానికి చెందిన షకీనాకు  రాజమండ్రికి చెందిన సాయికృష్ణతో గత ఏడాది వివాహం జరిగింది. సాయి కృష్ణ విజయవాడ గురునానక్‌ కాలనీలోని ఓ ప్రైవేటు కన్సల్టెన్సీలో ఆర్కిటెక్‌ ఇంజినీర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. వీరు పెళ్లయిన రెండునెలల తర్వాత విజయవాడ పటమట ఆర్‌ఆర్‌ గార్డెన్స్‌లోని కనకదుర్గ కాలనీకి వచ్చి అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నారు. రోజూ తమతో కలుపుగోలుగా ఉండే షకీనా మరణించడంతో స్థానికులూ కంటతడి పెట్టారు. 

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