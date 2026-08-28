 రాఖీ పండుగ సెలబ్రేషన్స్ లో ప్రముఖులు (ఫొటోలు) | Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos | Sakshi
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రాఖీ పండుగ సెలబ్రేషన్స్ లో ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

Aug 28 2026 3:08 PM | Updated on Aug 28 2026 7:49 PM

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos1
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రాఖీ పండుగ సెలబ్రేషన్స్ లో సినీ,రాజకీయ ప్రముఖుల సందడి.

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos2
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రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos3
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ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos4
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రాజ్ నాథ్ సింగ్

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos5
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సీఎం రేవంత్,సీతక్క,కొండా సురేఖ

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos6
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ప్రశాంత్ కిషోర్

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos7
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సీఎం రేవంత్,సీతక్క

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos8
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గుడివాడ అమర్నాథ్

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos9
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మహేష్ బాబు,మంజుల

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos10
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మల్లారెడ్డి

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos11
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బండి సంజయ్

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos12
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పొన్నం ప్రభాకర్

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos13
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ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos14
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Akash Puri (ఆకాష్ పూరి)

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos15
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రోల్ రైడా (Roll Rida)

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos16
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వివేక్ ఒబెరాయ్

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos17
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కంగనా రనౌత్

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos18
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మృణాల్ ఠాకూర్

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos19
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అనన్య బిర్లా

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos20
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నితీష్ కుమార్ రెడ్డి

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos21
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రింకు సింగ్

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos22
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సురేష్ రైనా

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos23
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రవి కిషన్

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos24
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సచిన్ టెండుల్కర్

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos25
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సంజయ్ కపూర్

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos26
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నిర్మాత ఎస్‌కేఎన్‌ (SKN)

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos27
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కొణిదెల నిహారిక

Raksha Bandhan Special: Celebrities Tied Rakhi Photos28
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సారా అలీ ఖాన్

# Tag
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