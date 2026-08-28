రాఖీ పండుగ సెలబ్రేషన్స్ లో ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

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రాఖీ పండుగ సెలబ్రేషన్స్ లో సినీ,రాజకీయ ప్రముఖుల సందడి.
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రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము
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ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
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రాజ్ నాథ్ సింగ్
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సీఎం రేవంత్,సీతక్క,కొండా సురేఖ
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ప్రశాంత్ కిషోర్
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సీఎం రేవంత్,సీతక్క
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గుడివాడ అమర్నాథ్
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మహేష్ బాబు,మంజుల
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మల్లారెడ్డి
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బండి సంజయ్
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పొన్నం ప్రభాకర్
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ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి
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Akash Puri (ఆకాష్ పూరి)
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రోల్ రైడా (Roll Rida)
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వివేక్ ఒబెరాయ్
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కంగనా రనౌత్
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మృణాల్ ఠాకూర్
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అనన్య బిర్లా
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నితీష్ కుమార్ రెడ్డి
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రింకు సింగ్
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సురేష్ రైనా
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రవి కిషన్
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సచిన్ టెండుల్కర్
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సంజయ్ కపూర్
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నిర్మాత ఎస్కేఎన్ (SKN)
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కొణిదెల నిహారిక
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సారా అలీ ఖాన్