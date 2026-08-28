దేశవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాల కదలికలు అత్యంత విచిత్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నాయి. ఆగస్ట్ నెలలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసినప్పటికీ, దేశం మొత్తం మీద చూస్తే పరిస్థితి ఏమాత్రం ఆశాజనకంగా లేదు. ఒడిశా, ఢిల్లీ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షాలు ముంచెత్తుతుండగా, దేశంలోని అత్యధిక ప్రాంతాల్లో వర్షపాతంలో తీవ్ర లోటు నెలకొనడం సర్వత్రా తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
13 శాతం వర్షపాతం లోటుతో..
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం ఈ సీజన్లో నైరుతి రుతుపవనాలు తీవ్రంగా బలహీనపడ్డాయి. జూన్ 1 నుంచి ఆగస్ట్ 16 వరకు నమోదైన వర్షపాతాన్ని పరిశీలిస్తే సాధారణం కంటే ఏకంగా 13 శాతం లోటు నమోదైంది. ఆగస్ట్ నెలలో వర్షాలు ఊపందుకున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, ఆరంభంలో ఏర్పడిన భారీ లోటును భర్తీ చేయడంలో రుతుపవనాలు ఇంకా వెనుకబడే ఉన్నాయి.
ఒడిశా, ఢిల్లీలలో కుండపోత..
దేశవ్యాప్తంగా వర్షపాత పంపిణీ తీవ్ర అసమానతలతో కూడి ఉంది. ఒడిశా, ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ ప్రాంతాలలో వర్షాలు రికార్డు స్థాయిలో కురిశాయి. ఒడిశాలో దీర్ఘకాలిక సగటు కంటే ఏకంగా 27 శాతం అధిక వర్షపాతం నమోదైంది. అలాగే ఈశాన్య భారత ప్రాంతాల్లోనూ వర్షాలు సంతృప్తికరంగా పడ్డాయి. అయితే ఈ వర్షాలు కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రాంతాలకే పరిమితం కావడంతో ఇతర రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది.
ఖరీఫ్ పంటల దిగుబడిపై ప్రభావం
ఈ వర్షపాత లోటు దేశ వ్యవసాయ రంగానికి, ముఖ్యంగా ఖరీఫ్ సీజన్కు పెను సవాలుగా మారుతోంది. వరి, మొక్కజొన్న, సోయాబీన్, పత్తి, పప్పుధాన్యాల వంటి ప్రధాన పంటలు వర్షాలపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడతాయి. సమృద్ధిగా వర్షాలు పడిన ప్రాంతాల్లో పంటలకు మేలు జరుగుతున్నప్పటికీ, వర్షాలు లేని ప్రాంతాలలో సాగునీటి కొరత పెరిగి దిగుబడులు భారీగా పడిపోయే ముప్పు పొంచి ఉంది.
జూన్లో దెబ్బతీసిన రుతుపవనాలు..
ప్రైవేట్ వాతావరణ సంస్థ స్కైమెట్ వెదర్ (Skymet Weather) అంచనాల ప్రకారం ఈ ఏడాది రుతుపవనాలు సాధారణం కంటే తక్కువగానే నమోదవుతున్నాయి. జూన్ నెలలో వర్షపాతం దారుణంగా పడిపోయి, సాధారణ సగటులో కేవలం 65 శాతమే నమోదైంది. జూలై నెలలో రుతుపవనాలు పుంజుకున్నప్పటికీ, రెండో వారంలో వచ్చిన వర్షాలకు బ్రేక్ పడింది. నెల చివరి నాటికి కాస్త కోలుకున్నా, జూన్-జూలై మొత్తం మీద 13 శాతం లోటు తప్పలేదు.
సెప్టెంబర్లోనూ వర్షాభావం
సెప్టెంబర్ నెలపై వాతావరణ నిపుణులు చేస్తున్న హెచ్చరికలు మరింత భయాందోళన కలిగిస్తున్నాయి. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ‘ఎల్-నినో’ పరిస్థితులు వేగంగా బలపడుతున్నాయి. ఈ ఎల్-నినో ప్రభావం వల్ల ఆగస్ట్ ముగిసే సమయానికి 16 శాతం, సెప్టెంబర్ నెలలో సాధారణం కంటే సుమారు 20 శాతం వరకు వర్షపాత లోటు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని స్కైమెట్ అంచనా వేసింది. ఈ పరిణామం యావత్ దేశాన్ని కరువు దిశగా నెట్టే ప్రమాదం ఉంది.
రబీ సీజన్ భవితవ్యంపై నీలినీడలు
వర్షాకాలం చివరి దశలో కూడా సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవకపోతే భూగర్భ జలాలు, జలాశయాల నీటి నిల్వలు అడుగంటిపోతాయి. ఖరీఫ్ సీజన్కు జరిగే నష్టంతో పాటు, రాబోయే రబీ పంటల సాగుకు అవసరమైన నీటి వనరులు సమకూరడం కష్టతరంగా మారుతుంది. సెప్టెంబర్లో వాతావరణం ఎలా మారుతుందనే దానిపైనే దేశ ఆహార భద్రత, వ్యవసాయ రంగ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉన్నాయి.
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