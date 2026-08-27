 ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ మూవీ టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్ (ఫొటోలు) | Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos | Sakshi
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‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ మూవీ టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్ (ఫొటోలు)

Aug 27 2026 5:52 PM | Updated on Aug 27 2026 6:38 PM

Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos1
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అల్లరి నరేష్‌ హీరోగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ రంభ ఊర్వశి మేనక. (Ramba Oorvasi Menaka Movie)

Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos2
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ఈ సినిమాకు చంద్రమోహన్‌ చింతాడ దర్శకత్వం వహించారు.

Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos3
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ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos4
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ఈ మూవీని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌– హాస్య మూవీస్‌ బ్యానర్స్‌పై రాజేష్‌ దండా, నిమ్మకాయల ప్రసాద్‌ నిర్మించారు.

Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos5
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తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్.

Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos6
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రంభగా రాశి సింగ్, ఊర్వశిగా విష్ణుప్రియ, మేనకగా ప్రిషా సింగ్ కనిపించనుండగా.. దేవేంద్రుడి పాత్రలో వెన్నెల కిషోర్ తన కామెడీతో అదరగొట్టేలా కనిపిస్తున్నారు.

Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos7
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Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos8
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Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos9
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Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos11
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Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos12
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Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos13
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Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos14
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Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos15
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Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos16
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Ramba Oorvasi Menaka Movie Title Song Launch Event HD Photos17
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