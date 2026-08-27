 రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా.. మీ ఆత్మీయులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పండిలా... (ఫొటోలు) | Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా.. మీ ఆత్మీయులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పండిలా... (ఫొటోలు)

Aug 27 2026 4:11 PM | Updated on Aug 27 2026 4:31 PM

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images1
1/14

అన్నాచెల్లెళ్లు, అక్కాతమ్ముళ్ల మధ్య ఉండే పవిత్రమైన ప్రేమానురాగాలకు, బాధ్యతకు ప్రతీకగా శ్రావణ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున 'రాఖీ పౌర్ణమి' లేదా 'రక్షాబంధన్' పండుగను జరుపుకుంటారు. (Raksha Bandhan 2026)

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images2
2/14

రక్షా కవచం: సోదరుడికి ఎలాంటి ఆపదలు రాకుండా, అతను జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలని కోరుకుంటూ సోదరి చేతికి కట్టే పవిత్రమైన దారమే రాఖీ (రక్ష).

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images3
3/14

ప్రేమకు ప్రతీక: తోబుట్టువుల మధ్య ఉన్న బంధాన్ని మరింత బలపరచుకోవడానికి, ఆప్యాయతలను పంచుకోవడానికి ఈ వేడుక వేదికవుతుంది.

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images4
4/14

కానుకలు: రాఖీ కట్టిన తర్వాత సోదరులు తమ చెల్లెళ్లు, అక్కలకు కానుకలు ఇచ్చి తమ ప్రేమను చాటుకుంటారు.

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images5
5/14

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images6
6/14

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images7
7/14

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images8
8/14

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images9
9/14

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images10
10/14

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images11
11/14

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images12
12/14

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images13
13/14

Raksha Bandhan 2026: Send Heartfelt Wishes to Your Loved Ones with Beautiful Images14
14/14

# Tag
raksha bandhan Raksha Bandhan celebrations Raksha Bandhan wishes photo gallery viral photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'సహ' సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా.. మీ ఆత్మీయులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పండిలా... (ఫొటోలు)
photo 3

ది రాజాసాబ్ బ్యూటీ మాళవిక మోహనన్ ఓనం సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

రంగారెడ్డిలో అంబరాన్నంటిన తీజ్ సంబురాలు (ఫొటోలు)
photo 5

కుందనపు బొమ్మలా నభా నటేష్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Training Aeroplane Crashed At Kanpur 1
Video_icon

కూలిన శిక్షణ విమానం..ఇద్దరు పైలట్లు మృతి
Updates Of Nepal Floods Where Are Indian Tourists 2
Video_icon

750 మంది భారతీయులు ఎక్కడ..? కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న దృశ్యాలు
Himachal Pradesh Faces GLOF Threat Glacial Lakes Surge 3
Video_icon

BIG ALERT: హిమాలయాల నుండి ముంచుకొస్తున్న మహా ప్రళయం
Asian Games 2026 Cricket Schedule Released 4
Video_icon

ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 క్రికెట్ షెడ్యూల్ విడుదల.. భారత్, పాక్ మ్యాచ్లు ఎప్పుడంటే ?
DRDO Ex Chairman Satish Reddy Safe in Nepal Floods 5
Video_icon

DRDO మాజీ ఛైర్మన్ అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో లైవ్ లో చెప్పిన సతీష్ రెడ్డి
Advertisement