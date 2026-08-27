రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా.. మీ ఆత్మీయులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పండిలా... (ఫొటోలు)

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అన్నాచెల్లెళ్లు, అక్కాతమ్ముళ్ల మధ్య ఉండే పవిత్రమైన ప్రేమానురాగాలకు, బాధ్యతకు ప్రతీకగా శ్రావణ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున 'రాఖీ పౌర్ణమి' లేదా 'రక్షాబంధన్' పండుగను జరుపుకుంటారు. (Raksha Bandhan 2026)
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రక్షా కవచం: సోదరుడికి ఎలాంటి ఆపదలు రాకుండా, అతను జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలని కోరుకుంటూ సోదరి చేతికి కట్టే పవిత్రమైన దారమే రాఖీ (రక్ష).
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ప్రేమకు ప్రతీక: తోబుట్టువుల మధ్య ఉన్న బంధాన్ని మరింత బలపరచుకోవడానికి, ఆప్యాయతలను పంచుకోవడానికి ఈ వేడుక వేదికవుతుంది.
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కానుకలు: రాఖీ కట్టిన తర్వాత సోదరులు తమ చెల్లెళ్లు, అక్కలకు కానుకలు ఇచ్చి తమ ప్రేమను చాటుకుంటారు.
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