 స్నేహితురాలి పెళ్లిలో కుందనపు బొమ్మలా జాన్వీ కపూర్..! (ఫొటోలు) | Janhvi Kapoor Fairytale Glamour In Sage-Green Manish Malhotra Couture | Sakshi
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స్నేహితురాలి పెళ్లిలో కుందనపు బొమ్మలా జాన్వీ కపూర్..! (ఫొటోలు)

Aug 5 2026 6:09 PM | Updated on Aug 5 2026 6:13 PM

Janhvi Kapoor Fairytale Glamour In Sage-Green Manish Malhotra Couture1
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తన సోదరి అన్షులా కపూర్ పెళ్లి వేడుకల్లో ఎన్నో గుర్తుండిపోయే లుక్స్‌తో ఆకట్టుకున్న ఈ బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్‌, లండన్‌లో తన సన్నిహిత స్నేహితురాలి పెళ్లిలో అందరి దృష్టిని తనవైపు తిప్పుకుంది.

Janhvi Kapoor Fairytale Glamour In Sage-Green Manish Malhotra Couture2
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జాన్వీ ప్రత్యేకంగా మనీష్ మల్హోత్రా కౌచర్‌లో డిజైన్ చేయించిన లెహంగాలో మెరిసింది. క్రిస్టల్స్‌తో పొదిగిన క్లిష్టమైన భారతీయ హస్తకళా నైపుణ్యంతో డిజైన్‌ చేశారు.

Janhvi Kapoor Fairytale Glamour In Sage-Green Manish Malhotra Couture3
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అలాగే ఆమె ధరించి లేత సేజ్ గ్రీన్ రంగు లెహంగాకు అనుగుణంగా చక్కని ఆకృతి గల కౌచర్ బ్లౌజ్‌ను డిజైన్ చేశారు మల్హోత్రా.

Janhvi Kapoor Fairytale Glamour In Sage-Green Manish Malhotra Couture4
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ఆ డిజైనర్‌వేర్‌కి సరిపోయే పచ్చలు, వజ్రాలతో పొదిగిన పెద్దసైజు చెవిపోగులు మాత్రమే ధరించి..

Janhvi Kapoor Fairytale Glamour In Sage-Green Manish Malhotra Couture5
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కుందనపు బొమ్మలా ఆకర్షణీయంగా కనిపించింది.

Janhvi Kapoor Fairytale Glamour In Sage-Green Manish Malhotra Couture6
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