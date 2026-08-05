స్నేహితురాలి పెళ్లిలో కుందనపు బొమ్మలా జాన్వీ కపూర్..! (ఫొటోలు)

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తన సోదరి అన్షులా కపూర్ పెళ్లి వేడుకల్లో ఎన్నో గుర్తుండిపోయే లుక్స్తో ఆకట్టుకున్న ఈ బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్, లండన్లో తన సన్నిహిత స్నేహితురాలి పెళ్లిలో అందరి దృష్టిని తనవైపు తిప్పుకుంది.
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జాన్వీ ప్రత్యేకంగా మనీష్ మల్హోత్రా కౌచర్లో డిజైన్ చేయించిన లెహంగాలో మెరిసింది. క్రిస్టల్స్తో పొదిగిన క్లిష్టమైన భారతీయ హస్తకళా నైపుణ్యంతో డిజైన్ చేశారు.
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అలాగే ఆమె ధరించి లేత సేజ్ గ్రీన్ రంగు లెహంగాకు అనుగుణంగా చక్కని ఆకృతి గల కౌచర్ బ్లౌజ్ను డిజైన్ చేశారు మల్హోత్రా.
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ఆ డిజైనర్వేర్కి సరిపోయే పచ్చలు, వజ్రాలతో పొదిగిన పెద్దసైజు చెవిపోగులు మాత్రమే ధరించి..
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కుందనపు బొమ్మలా ఆకర్షణీయంగా కనిపించింది.
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