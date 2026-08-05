 అందాల ఆషికా రంగనాథ్ పుట్టినరోజు స్పెషల్ (ఫొటోలు) | Beautiful Ashika Ranganath Birthday Special Photos | Sakshi
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అందాల ఆషికా రంగనాథ్ పుట్టినరోజు స్పెషల్ (ఫొటోలు)

Aug 5 2026 1:07 PM | Updated on Aug 5 2026 1:11 PM

Beautiful Ashika Ranganath Birthday Special Photos1
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తెలుగులో నాగార్జున, చిరంజీవి సినిమాల్లో చేసిన హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్ పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఫొటోలు మీకోసం.

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అందాల ఆషికా రంగనాథ్ పుట్టినరోజు స్పెషల్ (ఫొటోలు)
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