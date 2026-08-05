 ‘కే బ్యూటీ’ గ్లాస్ స్కిన్ రహస్యం.. వంట గదిలో.. | Joseon Dynasty Secrets 10 Ancient Ingredients Shaping Modern K Beauty | Sakshi
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‘కే బ్యూటీ’ గ్లాస్ స్కిన్ రహస్యం.. వంట గదిలో..

Aug 5 2026 8:26 AM | Updated on Aug 5 2026 8:26 AM

Joseon Dynasty Secrets 10 Ancient Ingredients Shaping Modern K Beauty

చర్మ సంరక్షణ రంగంలో ఇప్పుడు ‘గ్లాస్ స్కిన్’ ట్రెండ్ ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తోంది. అయితే, ఈ ఆధునిక సౌందర్య సాధనాలు పుట్టకముందే, కొరియాలోని జోసన్ రాజవంశం (1392-1897) కాలంలో మహిళలు ప్రకృతి సిద్ధమైన పద్ధతులతో తమ అందాన్ని కాపాడుకున్నారు. ఆధునిక ల్యాబ్‌లలో తయారవుతున్న అనేక ఉత్పత్తులకు  వంటగది చిట్కాలే మూలంగా నిలిచాయి.

తేనె: తేమను బంధించే అమృతం
ఆధునిక మాయిశ్చరైజర్లు రాకముందే, చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో తేనె ప్రధాన పాత్ర పోషించింది. జోసన్ కాలం నాటి మహిళలు తేనెను ధాన్యాల పొడిలో కలిపి ముఖానికి లేపనంగా రాసుకునేవారు. దీనిలోని సహజమైన చక్కెరలు చర్మాన్ని తేమగా ఉంచడానికి, పొడిబారకుండా కాపాడడానికి ఎంతగానో సహాయపడ్డాయి. నేటి కాలంలో దీని సారం ‘ప్రొపోలిస్’ రూపంలో చర్మ రక్షణకు విస్తృతంగా ఉపయోగపడుతోంది.

గ్రీన్ ప్లమ్: సహజసిద్ధమైన ఎక్స్‌ఫోలియేటర్
కొరియాలో ‘మేసిల్’ అని పిలువబడే గ్రీన్ ప్లమ్‌ను సాంప్రదాయ వైద్యంలో శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి వాడేవారు. దీనిలో సహజంగా లభించే పండ్ల ఆమ్లాలు (ఫ్రూట్ యాసిడ్స్) చర్మంపై మృతకణాలను తొలగించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఎలాంటి హానికారక స్క్రబ్‌లను ఉపయోగించకుండానే చర్మాన్ని నునుపుగా మార్చడానికి నాటి కాలంలో దీన్ని ఉపయోగించేవారు.

రెడ్‌ బీన్స్: మురికిని వదిలించే ఆయుధం
రెడ్‌ బీన్స్‌ను కేవలం వంటకాలకే పరిమితం చేయకుండా, సౌందర్య సాధనంగా కూడా వాడారు. వీటిని మెత్తని పొడిగా చేసి, చర్మంపై పేరుకున్న మురికిని, అదనపు నూనెను తొలగించడానికి క్లెన్సింగ్ పేస్ట్‌గా ఉపయోగించేవారు. చర్మం మృదువుగా, సాగే గుణంతో ఉండేందుకు  రెడ్‌ బీన్స్ ఎంతగానో దోహదపడతాయని జోసన్ గ్రంథాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

ముగ్‌వోర్ట్: చర్మానికి చల్లదనాన్నిచ్చే మూలిక
కొరియన్ వంటకాల్లోనూ, వైద్యంలోనూ శతాబ్దాలుగా వాడుతున్న ముగ్‌వోర్ట్... సౌందర్య సాధనంగానూ ప్రముఖ స్థానం సంపాదించుకుంది. చికాకు పెట్టిన చర్మాన్ని ఉపశమింపజేయడానికి దీన్ని సంప్రదాయ రీతిలో వాడుతుంటారు. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే ఈ సువాసనగల మొక్క నేడు చర్మంపై ఉండే ఎరుపుదనాన్ని తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

బియ్యపు పొట్టు: సాంప్రదాయ క్లెన్సర్
బియ్యాన్ని శుభ్రం చేసిన తర్వాత వచ్చిన పొట్టును జోసన్ కాలం నాటి గృహిణులు ఎప్పుడూ వృథా చేయలేదు. దీన్ని నీటితో కలిపి తేలికపాటి క్లెన్సర్‌గా ఉపయోగించడం ద్వారా, చర్మానికి ఉండే తేమను కోల్పోకుండా మృదువుగా మార్చుకున్నారు. కాలక్రమేణా బియ్యపు నీరు, ఊక ఆధునిక కే బ్యూటీ ఉత్పత్తులలో ప్రధాన పదార్థాలుగా స్థానం సంపాదించుకున్నాయి.

గ్రీన్ టీ, జిన్సెంగ్: దీర్ఘకాలిక యవ్వన రహస్యం
గ్రీన్ టీలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని పర్యావరణ కాలుష్యాల నుండి రక్షిస్తాయని నాటి కాలంలోనే నమ్మేవారు. ఇక కొరియా వారసత్వంతో ముడిపడి ఉన్న జిన్సెంగ్ వేరును దీర్ఘాయువుకు ప్రతీకగా భావించారు. నేడు ఈ రెండింటిలో లభించే సపోనిన్లు చర్మానికి కావలసిన హైడ్రేషన్‌ను అందిస్తూ, వృద్ధాప్య లక్షణాలను సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటున్నాయి.

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