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నటుడు ప్రదీప్ రావత్ (Pradeep Rawat) హఠాన్మరణం యావత్ భారత సినీ పరిశ్రమను తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురి చేస్తోంది.
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భిక్షుయాదవ్, రాస్ బిహారీ, గజినీలో రామ్లక్ష్మణ్(కవలలు) లాంటి క్రూర విలన్ పాత్రలతో భయపెట్టిన ఆయన.. ఇటు కామెడీ విలనిజంతోనూ ప్రేక్షకులను అలరించారు.
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అయితే వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆయన పూర్తి విరుద్ధం.
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సింపుల్గా, ఫ్యామిలీకి ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వ్యక్తిగా ఉండేవారు.
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భార్య కళ్యాణి రావత్, కుమారులు విక్రమ్ రావత్ సింగ్, రావత్తో కలిసి గడిపిన అరుదైన క్షణాలునివిగో..
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(Images Source : Instagram/i_pradeeprawat)