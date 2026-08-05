 భిక్షు యాదవ్‌, రాస్‌ బిహారీ.. ప్రదీప్‌ రావత్‌లోని మరో కోణం ఇది (ఫొటోలు) | Actor Pradeep Ram Singh Rawat Rare And Unseen Photos Viral | Sakshi
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భిక్షు యాదవ్‌, రాస్‌ బిహారీ.. ప్రదీప్‌ రావత్‌లోని మరో కోణం ఇది (ఫొటోలు)

Aug 5 2026 8:03 AM | Updated on Aug 5 2026 8:03 AM

Actor Pradeep Ram Singh Rawat Rare And Unseen Photos Viral1
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నటుడు ప్రదీప్‌ రావత్‌ (Pradeep Rawat) హఠాన్మరణం యావత్‌ భారత సినీ పరిశ్రమను తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురి చేస్తోంది.

Actor Pradeep Ram Singh Rawat Rare And Unseen Photos Viral2
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భిక్షుయాదవ్‌, రాస్‌ బిహారీ, గజినీలో రామ్‌లక్ష్మణ్‌(కవలలు) లాంటి క్రూర విలన్‌ పాత్రలతో భయపెట్టిన ఆయన.. ఇటు కామెడీ విలనిజంతోనూ ప్రేక్షకులను అలరించారు.

Actor Pradeep Ram Singh Rawat Rare And Unseen Photos Viral3
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అయితే వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆయన పూర్తి విరుద్ధం.

Actor Pradeep Ram Singh Rawat Rare And Unseen Photos Viral4
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సింపుల్‌గా, ఫ్యామిలీకి ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వ్యక్తిగా ఉండేవారు.

Actor Pradeep Ram Singh Rawat Rare And Unseen Photos Viral5
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భార్య కళ్యాణి రావత్‌, కుమారులు విక్రమ్‌ రావత్‌ సింగ్‌, రావత్‌తో కలిసి గడిపిన అరుదైన క్షణాలునివిగో..

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(Images Source : Instagram/i_pradeeprawat)

# Tag
Pradeep Rawat Tollywood photo gallery rare photos Bollywood
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