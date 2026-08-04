 వయసుతో పాటు అందమూ పెరుగుతోంది! (ఫొటోలు) | Sonal Chauhan Aging Gracefully: Stunning Latest Photoshoot Visuals | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వయసుతో పాటు అందమూ పెరుగుతోంది! (ఫొటోలు)

Aug 4 2026 2:38 PM | Updated on Aug 4 2026 2:44 PM

Growing More Beautiful with Every Passing Year Photos1
1/13

మరికొన్ని నెలల్లో 40ల్లో ఎంటర్ కాబోతున్న హీరోయిన్ సోనాల్ చౌహాన్.. కుర్రహీరోయిన్ల కంటే అందంగా కనిపించేస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది.

Growing More Beautiful with Every Passing Year Photos2
2/13

Growing More Beautiful with Every Passing Year Photos3
3/13

Growing More Beautiful with Every Passing Year Photos4
4/13

Growing More Beautiful with Every Passing Year Photos5
5/13

Growing More Beautiful with Every Passing Year Photos6
6/13

Growing More Beautiful with Every Passing Year Photos7
7/13

Growing More Beautiful with Every Passing Year Photos8
8/13

Growing More Beautiful with Every Passing Year Photos9
9/13

Growing More Beautiful with Every Passing Year Photos10
10/13

Growing More Beautiful with Every Passing Year Photos11
11/13

Growing More Beautiful with Every Passing Year Photos12
12/13

Growing More Beautiful with Every Passing Year Photos13
13/13

# Tag
Sonal chauhan Tollywood Actress Bollywood Actress Trend viral photo gallery Tollywood Dress Singer Actress
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వయసుతో పాటు అందమూ పెరుగుతోంది! (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్‌లో ఉదయ్‌నిధి.. భార్య కృతికా, పిల్లలను చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 3

హంసలా మెరిసిపోతూ సింగర్ శ్రేయాఘోషల్ (ఫొటోలు)
photo 4

మాళవిక బర్త్ డే.. అందం ఉంది కానీ అదృష్టమే! (ఫొటోలు)
photo 5

చూడచక్కని చిన్నది యుక్తి తరేజా (ఫొటోలు)

Video

View all
Jakkampudi Raja About YS Jagan Devarapalli tour 1
Video_icon

దేవరపల్లికి జగనన్న వస్తున్నారు
YS Jagan Visuals At Gannavaram Airport 2
Video_icon

వైఎస్ జగన్ విజువల్స్ @గన్నవరం
Konda Rajiv Gandhi Seterical Comments on Chandrababu 3
Video_icon

వెళ్తూ వెళ్తూ బాబు బిల్డప్ పై కొండా రాజీవ్ గాంధీ మాస్ ర్యాగింగ్
Bail for Udhayanidhi Stalin in Madras High Court Over Remarks On Trisha 4
Video_icon

ఉదయనిధికి బెయిల్.. కోర్టు కీలక నిర్ణయం
Udhayanidhi Stalin Arrested Over Remarks On Actress Trisha 5
Video_icon

త్రిషపై డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ జైలుకు ఉదయనిధి
Advertisement