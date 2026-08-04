 స్పెయిన్ వెకేషన్‌లో సచిన్ కూతురు సారా (ఫొటోలు) | Sara Tendulkar Enjoys a Dream Vacation in Spain Photos | Sakshi
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స్పెయిన్ వెకేషన్‌లో సచిన్ కూతురు సారా (ఫొటోలు)

Aug 4 2026 2:20 PM | Updated on Aug 4 2026 2:28 PM

Sara Tendulkar Enjoys a Dream Vacation in Spain Photos1
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సచిన్ టెండూల్కర్ కూతురు సారా.. స్పెయిన్‌లో వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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