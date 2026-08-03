 కొండ కోనల్లో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఎంజాయ్ (ఫొటోలు) | Tollywood Actress Enjoys a Scenic Mountain Getaway Photos | Sakshi
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కొండ కోనల్లో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఎంజాయ్ (ఫొటోలు)

Aug 3 2026 6:15 PM | Updated on Aug 3 2026 6:27 PM

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తెలుగులో పలు సినిమాలు చేసిన రుహానీ శర్మ.. అమెరికాలోని వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలో ఎత్తయిన కొండ మౌంట్ రైనీర్‌పై తిరుగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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