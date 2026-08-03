 ఫ్రెండ్స్‌-కూతురితో కలిసి నమ్రత హాలీడే ట్రిప్ (ఫొటోలు) | Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos | Sakshi
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ఫ్రెండ్స్‌-కూతురితో కలిసి నమ్రత హాలీడే ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Aug 3 2026 5:07 PM | Updated on Aug 3 2026 5:10 PM

Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos1
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మహేశ్ 'వారణాసి'తో బిజీగా ఉండగా.. భార్య నమ్రత, కూతురు సితార మాత్రం విదేశీ ట్రిప్ వేస్తున్నారు. తాజాగా నమ్రత ఇందుకు సంబంధించి కొన్ని ఫొటోలు షేర్ చేసింది.

Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos2
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Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos3
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Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos4
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Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos5
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Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos6
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Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos7
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Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos8
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Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos9
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Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos10
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Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos11
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Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos12
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Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos13
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Namrata Shirodkar Enjoys a Holiday Trip with Friends and Daughter Photos15
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