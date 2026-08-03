 ‘KJQ’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు) | KJQ Movie Pre Release Function HD Photos | Sakshi
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‘KJQ’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)

Aug 3 2026 9:12 AM | Updated on Aug 3 2026 9:12 AM

KJQ Movie Pre Release Function HD Photos1
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'KJQ' (KJQ - కింగ్ జాకీ క్వీన్) సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక ఆగస్టు 2, 2026 న హైదరాబాదులోని అవసా హోటల్‌లో ఘనంగా జరిగింది.

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ఈ చిత్రంలో దీక్షిత్ శెట్టి, యుక్తి తరేజా నటిస్తున్నారు.

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శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ (SLV Cinemas) పతాకంపై తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి కేకే (KK) దర్శకత్వం వహించారు.

KJQ Movie Pre Release Function HD Photos4
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ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్టు 7, 2026న విడుదల కానుంది.

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ఈ వేడుకకు పలువురు సినీ ప్రముఖులు, దర్శకులు శ్రీకాంత్ ఓదెల, సంపత్ నంది, సందీప్ రాజ్ తదితరులు హాజరయ్యారు.

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