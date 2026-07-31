జెన్-జీ నిరసనలపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో వివాదంలో ఉన్న బీజేపీ ఎంపీ, నటి కంగనా రనౌత
సురీ: పశ్చిమబెంగాల్లో అతనో సాధారణ వ్యక్తి.
తమిళనాడులో టీవీకే విజయ్ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
హార్మూజ్ జలసంధి మూసుకుపోవడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో యూరియా ధర ఒక్కసారిగా టన్నుకు దాదాపు వెయ్యి డాలర్లకు పెరిగింది.దేశ య
ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో ఆక్సిజన్ స్కాం
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ఆధునిక జీవితంలో భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉ�...
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ఢిల్లీ: ఢిల్లీ వేదికగా జరిగిన నిరసనల�...
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తమిళనాడులో టీవీకే విజయ్ ప్రభుత్వం మ...
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దేశంలోనే అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్ జియో వినోదాన్ని ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త రూ.200 OTT పాస్ను ఇటీవల అ
సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల అంత్యక్రియల బాధ్యతను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్(మా) తీసుకుంది.
మన టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాం!
సినీ రంగంలో కథానాయకిల జీవితం అద్దాల మేడ వంటిది అంటారు.
Jul 31 2026 5:57 AM | Updated on Jul 31 2026 5:57 AM
స్వపక్షంలో కూడా ఒక ప్రతిపక్షం ఉన్నది సార్!!
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