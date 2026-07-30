 ఒక శకం ముగిసింది.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రహానే గుడ్‌బై..(ఫొటోలు) | Ajinkya Rahane has Retired from all from of cricket | Sakshi
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ఒక శకం ముగిసింది.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రహానే గుడ్‌బై..(ఫొటోలు)

Jul 30 2026 11:46 AM | Updated on Jul 30 2026 11:54 AM

Ajinkya Rahane has Retired from all from of cricket1
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టీమిండియా వెటరన్‌ క్రికెటర్‌ అజింక్య రహానే(Ajinkya Rahane Retirement) కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. 38 ఏళ్ల ర‌హానే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికాడు.

Ajinkya Rahane has Retired from all from of cricket2
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ఈ ముంబై క్రికెట‌ర్ గురువారం సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా త‌న నిర్ణ‌యాన్ని వెల్ల‌డించాడు.

Ajinkya Rahane has Retired from all from of cricket3
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ర‌హానే భార‌త క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నాడు.

Ajinkya Rahane has Retired from all from of cricket4
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ఆస్ట్రేలియాను వారి సొంత గ‌డ్డ‌పై 2-1తో తేడాతో ఓడించి భార‌త్‌కు ప్రతిష్టాత్మక బోర్డర్-గావస్కర్ ట్రోఫీ(2020-21) అందించిన ఘనత అతడిది.

Ajinkya Rahane has Retired from all from of cricket5
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రహానే తన 15 ఏళ్ల కెరీర్‌లో భారత్ తరపున 85 టెస్టులు, 90 వన్డేలు, 20 టీ20లు ఆడాడు.

Ajinkya Rahane has Retired from all from of cricket6
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అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి 8414 పరుగులు చేశాడు.

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Photo Credit : Ajinkya Rahane (facebook)

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ఒక శకం ముగిసింది.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రహానే గుడ్‌బై..(ఫొటోలు)
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