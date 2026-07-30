హైదరాబాద్ : రవీంద్రభారతిలో ఇది.. అందెల రవళి (ఫొటోలు)

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హైదరాబాద్ : ప్రఖ్యాత కవి, జ్ఞానపీఠ్ పురస్కార గ్రహీత డాక్టర్ సి.నారాయణరెడ్డి జయంతి సందర్భంగా బుధవారం రవీంద్రభారతిలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన రచించిన సీతాపహరణం నాటికను ఆవిష్కరించారు.
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మీరా పదావలి అనే అంశంపై కళాకారుల నృత్య ప్రదర్శన ఆహూతులను ఆకట్టుకుంది. సుశీల నారాయణరెడ్డి ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో త్రిపుర గవర్నర్ ఎన్.ఇంద్రసేనారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.
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ఉర్దూ గజల్స్ను తెలుగులోకి అనువదించి వాటికి జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు తెచ్చిన గొప్ప వ్యక్తి అని సినారెను కొనియాడారు.
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