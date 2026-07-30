 హైదరాబాద్ : రవీంద్రభారతిలో ఇది.. అందెల రవళి (ఫొటోలు) | Dr C Narayana Reddy Birth Anniversary At Ravindra Bharati | Sakshi
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హైదరాబాద్ : రవీంద్రభారతిలో ఇది.. అందెల రవళి (ఫొటోలు)

Jul 30 2026 7:26 AM | Updated on Jul 30 2026 7:26 AM

Dr C Narayana Reddy Birth Anniversary At Ravindra Bharati1
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హైదరాబాద్ : ప్రఖ్యాత కవి, జ్ఞానపీఠ్‌ పురస్కార గ్రహీత డాక్టర్‌ సి.నారాయణరెడ్డి జయంతి సందర్భంగా బుధవారం రవీంద్రభారతిలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన రచించిన సీతాపహరణం నాటికను ఆవిష్కరించారు.

Dr C Narayana Reddy Birth Anniversary At Ravindra Bharati2
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మీరా పదావలి అనే అంశంపై కళాకారుల నృత్య ప్రదర్శన ఆహూతులను ఆకట్టుకుంది. సుశీల నారాయణరెడ్డి ట్రస్ట్‌ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో త్రిపుర గవర్నర్‌ ఎన్‌.ఇంద్రసేనారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.

Dr C Narayana Reddy Birth Anniversary At Ravindra Bharati3
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ఉర్దూ గజల్స్‌ను తెలుగులోకి అనువదించి వాటికి జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు తెచ్చిన గొప్ప వ్యక్తి అని సినారెను కొనియాడారు.

Dr C Narayana Reddy Birth Anniversary At Ravindra Bharati4
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Dr C Narayana Reddy Birth Anniversary At Ravindra Bharati5
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Dr C Narayana Reddy Birth Anniversary At Ravindra Bharati6
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Dr C Narayana Reddy Birth Anniversary At Ravindra Bharati7
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Dr C Narayana Reddy Birth Anniversary At Ravindra Bharati10
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Dr C Narayana Reddy Birth Anniversary At Ravindra Bharati12
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Dr C Narayana Reddy Birth Anniversary At Ravindra Bharati14
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