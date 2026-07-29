దేశంలోనే అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్ జియో వినోదాన్ని ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త రూ.200 OTT పాస్ను ఇటీవల అ
సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల అంత్యక్రియల బాధ్యతను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్(మా) తీసుకుంది.
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Jul 29 2026 8:57 PM | Updated on Jul 29 2026 8:57 PM
హీరోయిన్, ఐటమ్ సాంగ్స్ బ్యూటీ లక్ష్మిరాయ్.. గులాబీ డ్రస్లో తెగ మెరిసిపోతూ కనిపించింది. ఆ ఫొటోలని పంచుకుంది.
మెరుపుతీగలా మెరిసిపోతున్న లక్ష్మిరాయ్ (ఫొటోలు)
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