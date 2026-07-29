 మెరుపుతీగలా మెరిసిపోతున్న లక్ష‍్మిరాయ్ (ఫొటోలు) | Actress Raai laxmi Latest Stunning Photos | Sakshi
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మెరుపుతీగలా మెరిసిపోతున్న లక్ష‍్మిరాయ్ (ఫొటోలు)

Jul 29 2026 8:57 PM | Updated on Jul 29 2026 8:57 PM

Actress Raai laxmi Latest Stunning Photos1
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హీరోయిన్, ఐటమ్ సాంగ్స్ బ్యూటీ లక్ష‍్మిరాయ్.. గులాబీ డ్రస్‌లో తెగ మెరిసిపోతూ కనిపించింది. ఆ ఫొటోలని పంచుకుంది.

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Actress Raai Laxmi latest Stunning Photos
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