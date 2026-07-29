 తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఘట్టమనేని జయకృష్ణ (ఫొటోలు) | Actor Ghattamaneni Jayakrishna Visited Tirumala Temple Ahead Of Srinivasa Mangapuram Release, Photos Went Viral | Sakshi
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తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఘట్టమనేని జయకృష్ణ (ఫొటోలు)

Jul 29 2026 12:18 PM | Updated on Jul 29 2026 12:35 PM

Actor Ghattamaneni Jayakrishna at Tirumala HD Photos1
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ఘట్టమనేని జయకృష్ణ (Jaya Krishna Ghattamaneni) తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.

Actor Ghattamaneni Jayakrishna at Tirumala HD Photos2
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విఐపి విరామ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.

Actor Ghattamaneni Jayakrishna at Tirumala HD Photos3
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తన తొలి చిత్రం శ్రీనివాస మంగాపురం(Srinivasa Mangapuram Movie) విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

Actor Ghattamaneni Jayakrishna at Tirumala HD Photos4
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జయకృష్ణ ఘట్టమనేని హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తోన్న మూవీ శ్రీనివాస మంగాపురం.

Actor Ghattamaneni Jayakrishna at Tirumala HD Photos5
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ఈ మూవీలో రషా తడానీ (Rasha Thadani) హీరోయిన్‌గా నటించింది.

Actor Ghattamaneni Jayakrishna at Tirumala HD Photos6
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ఈ చిత్రానికి అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహించారు.

Actor Ghattamaneni Jayakrishna at Tirumala HD Photos7
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ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ మూవీ జూలై 30న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

Actor Ghattamaneni Jayakrishna at Tirumala HD Photos8
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Actor Ghattamaneni Jayakrishna at Tirumala HD Photos9
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Actor Ghattamaneni Jayakrishna at Tirumala HD Photos10
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Actor Ghattamaneni Jayakrishna at Tirumala HD Photos11
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Actor Ghattamaneni Jayakrishna at Tirumala HD Photos12
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Photo Credit : itsmytirupati (instagram)

# Tag
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