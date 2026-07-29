తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఘట్టమనేని జయకృష్ణ (ఫొటోలు)

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ఘట్టమనేని జయకృష్ణ (Jaya Krishna Ghattamaneni) తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
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విఐపి విరామ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.
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తన తొలి చిత్రం శ్రీనివాస మంగాపురం(Srinivasa Mangapuram Movie) విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
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జయకృష్ణ ఘట్టమనేని హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తోన్న మూవీ శ్రీనివాస మంగాపురం.
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ఈ మూవీలో రషా తడానీ (Rasha Thadani) హీరోయిన్గా నటించింది.
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ఈ చిత్రానికి అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహించారు.
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ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ మూవీ జూలై 30న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
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Photo Credit : itsmytirupati (instagram)