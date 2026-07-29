1/14
హీరో అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) ప్రతి ఏడాది నిర్వహించే ఫ్యాన్స్ మీట్..(Allu Arjun Fans Meet) మంగళవారం హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేశాడు.
2/14
అభిమానులతో కలిసి ముచ్చటించాడు.
3/14
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన సుమారు 600 మందికి పైగా అభిమానులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.
4/14
అభిమానులు చూపుతున్న అమితమైన ఆప్యాయతకు బన్నీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
5/14
అనంతరం వారితో కలిసి గ్రూప్ ఫొటోలు దిగుతూ ఎంతో ఉత్సాహంగా గడిపారు.
6/14
ఈ సమావేశంతో అభిమానులకు, ఐకాన్ స్టార్కు మధ్య ఉన్న అనుబంధం మరింత బలపడింది.
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
13/14
14/14
Photo Credit : Twitter (X)