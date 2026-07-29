 హైదరాబాద్ యూసుఫ్‌గూడలో అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ మీట్ (ఫొటోలు) | Allu Arjun Fans Meet Hyderabad Viral Photos | Sakshi
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అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ మీట్...ఫ్యాన్స్ కు కీలక సూచన! (ఫొటోలు)

Jul 29 2026 6:56 AM | Updated on Jul 29 2026 7:01 AM

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హీరో అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) ప్రతి ఏడాది నిర్వహించే ఫ్యాన్స్ మీట్..(Allu Arjun Fans Meet) మంగళవారం హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేశాడు.

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అభిమానులతో కలిసి ముచ్చటించాడు.

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రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన సుమారు 600 మందికి పైగా అభిమానులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

Allu Arjun Fans Meet Hyderabad Viral Photos4
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అభిమానులు చూపుతున్న అమితమైన ఆప్యాయతకు బన్నీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

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అనంతరం వారితో కలిసి గ్రూప్ ఫొటోలు దిగుతూ ఎంతో ఉత్సాహంగా గడిపారు.

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ఈ సమావేశంతో అభిమానులకు, ఐకాన్ స్టార్‌కు మధ్య ఉన్న అనుబంధం మరింత బలపడింది.

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Photo Credit : Twitter (X)

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