 మల్లెపూలు.. వడ్డనంతో అందంగా రుక్మిణి (ఫొటోలు) | Rukmini Stuns in a Traditional Look with Jasmine Flowers Photos | Sakshi
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మల్లెపూలు.. వడ్డనంతో అందంగా రుక్మిణి (ఫొటోలు)

Jul 28 2026 4:57 PM | Updated on Jul 28 2026 5:05 PM

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ఎన్టీఆర్ 'డ్రాగన్'లో నటిస్తున్న రుక్మిణి వసంత్.. మల్లెపూలు, వడ్డనంతో చీరలో నిండుగా అందంగా కనిపించింది.

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మల్లెపూలు.. వడ్డనంతో అందంగా రుక్మిణి (ఫొటోలు)
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