మల్లెపూలు.. వడ్డనంతో అందంగా రుక్మిణి (ఫొటోలు)

దేశంలోనే అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్ జియో వినోదాన్ని ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త రూ.200 OTT పాస్ను ఇటీవల అ
మన టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాం!
సినీ రంగంలో కథానాయకిల జీవితం అద్దాల మేడ వంటిది అంటారు.
సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల అంత్యక్రియల బాధ్యతను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్(మా) తీసుకుంది.
ఎడాపెడా యుద్ధాలు చేస్తున్నాం కదా.. ఆయుధాలు అడుగంటాయ్ సార్!! విరామం పొడిగిద్దాం!!
మన కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేసే, సర్వసం మన...
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న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని రాజకీయాల్లో �...
కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్లా: జిల్లాలో ఓ పాము కలకలం రేపింది.
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ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే వాటిలో మలయాళ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు స్పెషల్ క్రేజ్ ఉంది.
Jul 28 2026 4:57 PM | Updated on Jul 28 2026 5:05 PM
ఎన్టీఆర్ 'డ్రాగన్'లో నటిస్తున్న రుక్మిణి వసంత్.. మల్లెపూలు, వడ్డనంతో చీరలో నిండుగా అందంగా కనిపించింది.
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