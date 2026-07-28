 ‘చంద్రముఖి’ సినిమాలో నటించిన చిన్నారి ఇప్పుడెలా ఉందో చూశారా? (ఫొటోలు) | Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending | Sakshi
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‘చంద్రముఖి’ సినిమాలో నటించిన చిన్నారి ఇప్పుడెలా ఉందో చూశారా? (ఫొటోలు)

Jul 28 2026 11:09 AM | Updated on Jul 28 2026 12:41 PM

Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending1
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రజనీకాంత్‌ కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్‌ హిట్‌ అందుకున్న చిత్రాల్లో చంద్రముఖి ఒకటి.(Chandramukhi Movie)

Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending2
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ఈ సినిమా ఇప్పుడు వచ్చినా సరే చాలామంది టీవీలకే అతుక్కుపోతారు. అంతలా ప్రేక్షకాదరణ పొందిందీ మూవీ.

Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending3
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రజనీకాంత్‌, జ్యోతిక, నయనతార, ప్రభు, నాజర్‌, వడివేలు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. పి.వాసు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 2005లో విడుదలైంది.

Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending4
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ఈ మూవీలో అత్తింధోం.. పాట చాలా ఫేమస్‌. ఈ పాటలో కనిపించే చిన్నారి గుర్తుందా? ముద్దుగా బొద్దుగా కనిపించే ఆమె పేరు ప్రహర్షిత శ్రీనివాసన్‌.(Praharshitha Srinivasan)

Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending5
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బాలనటిగా ఎన్నో సినిమాలు, సీరియల్స్‌ చేసిన ఆమె తర్వాత ఎక్కువగా వెండితెరపై కనిపించనేలేదు.

Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending6
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ఇప్పుడు ఈ చిన్నారి ఎలా ఉందోనని కొందరు నెట్టింట సెర్చ్‌ చేస్తున్నారు.

Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending7
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2021లో ప్రహర్షిత పెళ్లి చేసుకోగా ఆమెకు కూతురు పుట్టింది.

Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending8
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బుల్లితెరకు దూరంగా ఉన్న ఈమె తమిళంలో ఓ కొత్త సీరియల్‌తో రీఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.

Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending9
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సోషల్‌ మీడియాలో ఫోటోషూట్లు, కూతురితో ఆడుకున్న వీడియోలు షేర్‌ చేస్తూ అభిమానులను అలరిస్తూ ఉంటోంది.

Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending10
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Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending11
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Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending12
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Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending13
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Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending14
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Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending15
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Chandramukhi Child Actress Praharshitha Srinivasan Stunning New Look Photos Trending17
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Photo Credit : simply_bommi (instagram)

# Tag
Chandramukhi Child artist Tollywood photo gallery viral photos Rajinikanth
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