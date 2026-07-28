 విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై వేడుకగా శాకంబరీ ఉత్సవాలు ప్రారంభం (ఫొటోలు) | Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada | Sakshi
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శ్రీదుర్గా అమ్మవారిని ఆకుకూరలు, కాయగూరలు, డ్రైఫ్రూట్స్‌తో అలంకరణ (ఫొటోలు)

Jul 28 2026 7:29 AM | Updated on Jul 28 2026 7:29 AM

Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada1
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విజయవాడ : శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో శాకంబరీ ఉత్సవాలు సోమవారం వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి.

Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada2
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మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఉత్సవాలలో అమ్మవారిని ఆకుకూరలు, కాయగూరలు, డ్రైఫ్రూట్స్‌తో అలంకరిస్తారు.

Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada3
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తొలి రోజున అమ్మవారి ప్రధాన మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తు, ఘాట్‌రోడ్డులోని కామథేను అమ్మవారి ఆలయంతో పాటు ఉపాలయాల్లోని పరివార దేవతలకు ఆకుకూరలు, కాయగూరలతో అలంకరించారు.

Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada4
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ఆలయ పరిసరాలను అలంకరించేందుకు సుమారు 20 టన్నుల కూరగాయలను వినియోగించినట్లు ఆలయ అధికారులు పేర్కొన్నారు.

Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada5
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శాకంబరీ ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని భక్తులు పూజా సామగ్రికి బదులుగా ఆకుకూరలు, కాయగూరలతో తయారు చేసిన దండలను అమ్మవారికి సమర్పించడం కనిపించింది.

Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada6
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సారె, పూజా సామగ్రితో పాటు ఆకుకూరలు, కాయగూరలను మూల విరాట్‌తో పాటు ఉత్సవ మూర్తికి సమర్పించారు.

Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada7
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రాజగోపురం ఎదుట కూరగాయలతో చేసిన ఆకృతులు, ప్రతిమలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.

Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada8
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రాజగోపురం ఎదుట చిన్న అమ్మవారి ఉత్సవ మూర్తి వద్ద కరివేపాకుతో భారీ చెట్లను తీర్చిదిద్దారు.

Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada9
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada10
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada11
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada12
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada13
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada14
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada15
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada16
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada17
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada18
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada20
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada21
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada22
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada23
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Devotional : Shakambari Utsavam at Indrakeeladri in Vijayawada28
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