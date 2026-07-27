 శ్రీకాళహస్తి : ధర్మరాజులస్వామి ఆలయంలో శాస్తోక్తంగా అగ్నిగుండ మహోత్సవం (ఫొటోలు) | Dharmaraja Swamy Brahmotsavam Held Grandly In Srikalahasti | Sakshi
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శ్రీకాళహస్తిలో వైభవంగా ధర్మరాజుల స్వామి అగ్నిగుండ ప్రవేశ మహోత్సవం (ఫొటోలు)

Jul 27 2026 7:05 AM | Updated on Jul 27 2026 7:06 AM

Dharmaraja Swamy Brahmotsavam Held Grandly In Srikalahasti1
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శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయానికి అనుబంధంగా వెలసిన ధర్మరాజులస్వామి ఆలయంలో వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

Dharmaraja Swamy Brahmotsavam Held Grandly In Srikalahasti2
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అందులో భాగంగా ఆదివారం శాస్తోక్తంగా అగ్నిగుండ మహోత్సవం చేపట్టారు.

Dharmaraja Swamy Brahmotsavam Held Grandly In Srikalahasti3
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సుమారు 4వేలమంది భక్తులు కంకణధారులై అగ్నిగుండ ప్రవేశం చేశారు.

Dharmaraja Swamy Brahmotsavam Held Grandly In Srikalahasti4
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ఈ సందర్భంగా తొలుత సింహవాహనం అధిష్టించిన అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి అగి్నగుండం ఎదుట కొలువుదీర్చారు.

Dharmaraja Swamy Brahmotsavam Held Grandly In Srikalahasti5
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అనువంశిక పూజారి అగ్నిగుండంలోని నిప్పులను అమ్మవారి ఒడిలో పోసి ప్రత్యేక హారతులు సమర్పించారు.

Dharmaraja Swamy Brahmotsavam Held Grandly In Srikalahasti6
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అనంతరం పోతురాజును ధరించిన అనువంశిక పూజారులు మల్లెచెండును నిప్పుల్లో దొర్లించారు. ఈ క్రమంలోనే భక్తులు అగ్నిగుండ ప్రవేశం చేశారు.

Dharmaraja Swamy Brahmotsavam Held Grandly In Srikalahasti7
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పవిత్ర ఘట్టం వీక్షించేందుకు పెద్దసంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చారు.

Dharmaraja Swamy Brahmotsavam Held Grandly In Srikalahasti8
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Dharmaraja Swamy Brahmotsavam Held Grandly In Srikalahasti9
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# Tag
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