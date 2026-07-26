 వేకేషన్‌లో కోలీవుడ్ బ్యూటీ దివ్య భారతి.. ఫోటోలు | Kollywood Beauty Divya Bharathi Enjoys Her Vacation Photos | Sakshi
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వేకేషన్‌లో కోలీవుడ్ బ్యూటీ దివ్య భారతి.. ఫోటోలు

Jul 26 2026 1:33 PM | Updated on Jul 26 2026 1:46 PM

Kollywood Beauty Divya Bharathi Enjoys Her Vacation Photos1
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ఇటీవలే లింగం వెబ్ సిరీస్‌తో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన బ్యూటీ దివ్య భారతి. ప్రస్తుతం బుడాపెస్ట్‌లో వేకేషన్‌లో చిల్ అవుతోంది. ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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Kollywood Beauty Divya Bharathi Enjoys Her Vacation Photos3
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Kollywood Beauty Divya Bharathi Enjoys Her Vacation Photos11
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