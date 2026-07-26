 పెళ్లైన 12 ఏళ్లకు తల్లి అయిన నటి ( ఫోటోలు) | Actress Welcomes Her First Child After 12 Years of Marriage: Photos | Sakshi
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పెళ్లైన 12 ఏళ్లకు తల్లి అయిన నటి ( ఫోటోలు)

Jul 26 2026 1:04 PM | Updated on Jul 26 2026 1:11 PM

Actress Welcomes Her First Child After 12 Years of Marriage: Photos1
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శ్రీను వాసంతి లక్ష్మీ అనే సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన మలయాళ నటి పద్మ ప్రియ.

Actress Welcomes Her First Child After 12 Years of Marriage: Photos2
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ఈ సినిమా తర్వాత ఆమెకు మంచి అవకాశాలు వచ్చాయి. తెలుగుతోపాటు తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ భాషలలో అనేక చిత్రాల్లో నటించి పాపులర్ అయ్యింది.

Actress Welcomes Her First Child After 12 Years of Marriage: Photos3
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అయితే కెరీర్ మంచి ఫాంలోనే ఉన్నప్పుుడే 2014లో ఆప్ పార్టీకి చెందిన జాస్మిన్ షా అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకొని ఇండస్ట్రీకి దూరమైంది.

Actress Welcomes Her First Child After 12 Years of Marriage: Photos4
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పెళ్లైన 12 ఏళ్ల తర్వాత ఆమె ఇప్పుడు తల్లైంది. ఈ విషయాన్ని తన బిడ్డ పుట్టిన ఏడాదికి అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

Actress Welcomes Her First Child After 12 Years of Marriage: Photos5
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తన ఇన్‌స్టా ఖాతాలో రెండు ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ ఈ శుభ వార్తను అభిమానులతో పంచుకుంది. అయితే తనకు బాబు పుట్టాడా, లేదా పాప పుట్టిందా అనే విషయాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు.

Actress Welcomes Her First Child After 12 Years of Marriage: Photos6
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Actress Welcomes Her First Child After 12 Years of Marriage: Photos7
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Actress Welcomes Her First Child After 12 Years of Marriage: Photos8
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Actress Welcomes Her First Child After 12 Years of Marriage: Photos9
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Actress Welcomes Her First Child After 12 Years of Marriage: Photos10
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Actress Welcomes Her First Child After 12 Years of Marriage: Photos11
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Actress Welcomes Her First Child After 12 Years of Marriage: Photos12
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