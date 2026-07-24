 చంద్రబాబుకు ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు ఝలక్‌ | CM Chandra Babu Name Missing At Gummanur Jayaram Program | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చంద్రబాబుకు ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు ఝలక్‌

Jul 24 2026 10:07 AM | Updated on Jul 24 2026 10:16 AM

CM Chandra Babu Name Missing At Gummanur Jayaram Program

అనంతపురం జిల్లా: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ఎలాంటి ప్రాధాన్యత లేకుండా చేసి పెద్ద ఝలక్‌ ఇచ్చారు ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు జయరాం. వివరాలు.. స్థానిక భాగ్యనగర్‌లోని ఎస్‌జేపీ హైస్కూల్ సమీపంలో డీఎంఎఫ్‌ నిధులు దాదపు రూ.50 లక్షలతో ఉర్దూ హైస్కూల్ ను ఆధునికీకరణ చేశారు. గురువారం జరిగిన భవన ప్రారంభోత్సవంలో ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు జయరాం, ఆయన సోదరుడు గుమ్మనూరు నారాయణస్వామితో పాటు టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. 

అయితే స్టేజ్‌పై వెనుకల ఏర్పాటు చేసిన భారీ బ్యానర్‌లో కానీ, శిలాఫలకం మీద కానీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఫొటో ఎక్కడా కనపడలేదు. స్టేజ్‌పై ఏర్పాటు చేసిన బ్యానర్‌లో కేవలం ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు జయరాం, ఆయన సోదరుడు గుమ్మనూరు నారాయణస్వామి చిత్రాలు మాత్రమే దర్శనమిచ్చాయి. శిలాఫలకంలో జయరాం చిత్రపటంతో పాటు కేంద్ర మంత్రి మనోహర్‌లాల్‌ ఖట్టర్‌ తదితరుల పేర్లు ఉన్నాయిగాని సీఎం చంద్రబాబు పేరు మాత్రం గల్లంతవడం చర్చనీయాంశమైంది.  


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీనిధి.. అందాల నిధి (ఫొటోలు)
photo 2

నారింజ రంగు డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న నటి సిరి హనుమంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

వైభ‌వ్ విశ్వ‌రూపం.. జింబాబ్వేపై భార‌త్ ఘ‌న విజ‌యం (ఫొటోలు)
photo 4

గచ్చిబౌలి : 11వ అఖిల భారత పోలీస్ జూడో క్లస్టర్-2026 (ఫొటోలు)
photo 5

‘కర్మాఖ్య’ ట్రైలర్ లాంచ్‌...ముఖ్య అతిథిగా విజయశాంతి (ఫొటోలు)

Video

View all
Manda Krishna Madiga Visits Mudragada Padmanabham Family 1
Video_icon

ముద్రగడ కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన మంద కృష్ణ మాదిగ
YSRCP Leaders Strong Warning To CM Chandrababu 2
Video_icon

చంద్రబాబు గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తేలా విజయవాడలో బీసీల రణభేరి
Advocate Balakrishna Shocking Facts About Illegal Case On Seediri Appalaraju 3
Video_icon

నా 43 ఏళ్ళ చరిత్రలో ఇలాంటి కేసు చూడలేదు.. ఒక డాక్టర్, మాజీ మంత్రి అని చూడకుండా జైల్లో...
RWS Contract Workers Union Meets YS Jagan In Tadepalli 4
Video_icon

జగన్ ను కలిసి ఆర్ డబ్ల్యూఎస్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల యూనియన్ ప్రతినిధులు
YSRCP Women Leaders Serious On Chandrababu Over Seediri Appalaraju Arrest 5
Video_icon

సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్ పై YSRCP మహిళా నేతలు ఫైర్
Advertisement
 