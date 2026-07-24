 ఐదో రోజు అదే సీన్‌.. ఉభయ సభలు వాయిదా | Parliament Monsoon Session 2026 Day 5 LIVE Updates | Sakshi
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ఐదో రోజు అదే సీన్‌.. ఉభయ సభలు వాయిదా

Jul 24 2026 11:12 AM | Updated on Jul 24 2026 11:55 AM

Parliament Monsoon Session 2026 Day 5 LIVE Updates

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాలు ఐదో రోజు మొదలయ్యాయి. శుక్రవారం కార్గిల్‌ అమర వీరులకు నివాళులర్పించిన అనంతరం లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లాను సభను ప్రారంభించారు. అయితే ఆ కాసేపటికే విపక్షాల నినాదాలతో సభ మారుమోగింది. 

కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా తర్వాతే నీట్‌ లీక్‌ వ్యవహారంపై చర్చ జరగాలని విపక్ష సభ్యులు నినాదాలు చేశారు. అయితే ప్రభుత్వం ఆందోళనకారులతో చర్చలకు సిద్ధమైందని.. ఈ తరుణంలో సభ కార్యాకలాపాలకు ఆటంకం సరికాదని కేంద్రం తరఫున ప్రకటన వెలువడింది. ఈ తరుణంలో విపక్షాల శాంతిచకపోవడంతో స్పీకర్‌ సభను మధ్యాహ్నం 12గం. దాకా వాయిదా వేశారు. 

అయితే రాజ్యసభలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపించింది. సభ కాసేపు సాగినట్లే కనిపించినా.. ఆ వెంటనే విపక్ష సభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ రాజీనామాకు డిమాండ్‌ చేయడం, విద్యార్థులకు ప్రధాని మోదీ క్షమాపణలు చెప్పాలని నినాదాలు చేశారు. దీంతో చైర్మన్‌ రాధాకృష్ణన్‌ సభను మధ్యాహ్నం 12 దాకా వాయిదా వేశారు. 

అంతకు ముందు.. పార్లమెంట్‌ ఆవరణలో విపక్ష సభ్యులు నిరసన చేపట్టారు. అర్ధరాత్రి ప్రధాని మోదీ వీడియో సందేశం ఎందుకని?.. ప్రకటన చేయాలనుకుంటే సభలో చేయాలని.. పార్లమెంట్‌లో మాట్లాడితే తాము సంతోషిస్తామని.. ఆ చర్చలో తాము పాల్గొంటామని రాజ్యసభలో విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు. నీట్‌ లీకును తీవ్ర నేరంగా చూస్తున్నామని.. నిందితులను వదిలే ప్రసక్తే లేదని కేంద్రం అంటోంది. పేపర్‌లీక్‌లపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని.. ఇందుకోసం కఠిన చట్టాలు తెస్తామని.. సోమవారం ఆ బిల్లును ప్రవేశపెడతామని స్వయంగా ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు. అయితే అటు నిరసనకారులు, ఇటు ప్రతిపక్షాలు మాత్రం మంత్రి రాజీనామా తర్వాత ఏదైనా అని పట్టుబడుతున్నాయి.

రాజ్యసభ ముందుకు వందేమాతరం బిల్లు
స్వాతంత్ర్య సమర కాలం నుంచి జాతీయ భావోద్వేగాలకు ప్రతీకగా నిలిచిన ‘వందేమాతరం’ గీతానికి మరింత గుర్తింపు కల్పించే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజ్యసభలో బిల్లును ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ బిల్లు ద్వారా గీతానికి సంబంధించిన చారిత్రక ప్రాధాన్యం, అధికారిక గౌరవం, వినియోగంపై కొన్ని నిబంధనలు తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు కేంద్రం ఈ బిల్లును సభ ముందుకు తీసుకురానుంది. అయితే దీనిపై ప్రతిపక్షాల స్పందన, చర్చ ఎలా సాగుతుందన్నది ఆసక్తిగా మారింది.

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