ఏపీ : విశాఖపట్నం దగ్గరలో అద్భుతమైన జలపాతం... ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

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దేవరాపల్లి వాటర్ఫాల్స్ (Devarapalli Waterfalls)
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ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం / అనకాపల్లి జిల్లా పరిధిలో, తూర్పు కనుమల కొండలు మరియు దట్టమైన అడవుల మధ్య ఉన్న ఒక సుందరమైన ప్రకృతి పర్యాటక ప్రాంతం.
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దీనిని సరియ జలపాతం (Sariya Waterfalls) లేదా బాహుబలి జలపాతం (Bahubali Waterfalls) అని కూడా పిలుస్తారు.
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ఈ జలపాతం ఎత్తైన కొండల మధ్య నుండి ప్రవహిస్తూ, చుట్టూ ఉన్న దట్టమైన పచ్చదనంతో పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది.
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వాహనాలు వెళ్లే మార్గం ముగిసిన తర్వాత, సుమారు 1.5 నుండి 2 కిలోమీటర్లు అడవి మరియు రాళ్ల దారిలో ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అడ్వెంచర్ మరియు ట్రెక్కింగ్ ప్రేమికులకు ఇది మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది.
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జలపాతం పడే విధానం మరియు అక్కడ ఉన్న కొండల నిర్మాణం 'బాహుబలి' సినిమాలో చూపించిన జలపాతాన్ని పోలి ఉండటంతో స్థానికంగా ఈ పేరు వచ్చింది.
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అక్టోబర్ నుండి ఫిబ్రవరి (వర్షాకాలం ముగిసిన తర్వాత & శీతాకాలం): ఈ సమయంలో నీటి ప్రవాహం సమృద్ధిగా మరియు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
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విశాఖపట్నం నగరం నుండి సుమారు 70 - 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది (విశాఖ నుండి చోడవరం, దేవరాపల్లి మీదుగా చేరుకోవచ్చు).
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చోడవరం లేదా అనకాపల్లి నుండి క్యాబ్/సొంత వాహనాల్లో వెళ్లవచ్చు.
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