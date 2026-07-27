 ఈ టాలీవుడ్ నటుడు గుర్తున్నాడా..? ఆయన కూతురు మనవి ఇప్పుడు క్రేజీ హీరోయిన్.. (ఫొటోలు) | Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos | Sakshi
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టాలీవుడ్ సీనియర్ నటులు నవీన్ ఓలేటి, మధురిమ దంపతుల కుమార్తె ..(ఫొటోలు)

Jul 27 2026 8:31 AM | Updated on Jul 27 2026 8:34 AM

Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos1
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తెలుగు తెరపై ఎందరో నటీనటులు తమ అద్భుతమైన నటనతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో సుస్థి ర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. అయితే కొంతమంది మాత్రం సడెన్‌గా వెండితెరకు దూరం అయిపోతున్నారు.

Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos2
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వందల సినిమాలు చేసినా.. మళ్లీ తెరపై కనిపించడం లేదు. అలాంటి వాళ్లలు నవీన్‌ ఓలేటి ఒకరు.

Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos3
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పేరు చెబితే తెలియదు కానీ.. ప్రేమంటే ఇదేరా చిత్రంలో హీరో వెంకటేష్‌ ఫ్రెండ్‌.. విక్రమార్కుడులో పోలీసు.. తొలివలపు మూవీలో హీరో అన్నయ్య అంటే ఇట్టే గుర్తుపట్టేస్తారు. నువ్వే నువ్వే, విక్రమార్కుడుతో పాటు దాదాపు 100కు పైగా సినిమాల్లో నటించి మెప్పించాడు.

Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos4
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ఇలా వెండితెరపై ఆకట్టుకున్న నవీన్‌ ఓలేటి సడెన్‌గా ఇండస్ట్రీకి దూరమయ్యారు.

Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos5
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నవీన్‌ ఓలేటి పిల్లలతో కలిసి అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు.

Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos6
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నవీన్‌ ఓలేటికి ముగ్గురు ప్లిలలు (ఇద్దరు అమ్మాయిలు, ఒక అబ్బాయి) ఉన్నారు.

Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos7
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పెద్ద కుమార్తె మనవి హీరోయిన్ గా రాణించేందుకు రెడీ అవుతుంది. ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ సాంగ్స్, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తుంది.

Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos8
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Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos9
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Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos10
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Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos11
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Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos12
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Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos13
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Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos14
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Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos15
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Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos16
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Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos17
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Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos18
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Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos19
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Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos20
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Tollywood Actor Naveen Voleti His Daughter Also Crazy Heroine viral photos24
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Photo Credit : manavvivoleti (instagram)

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