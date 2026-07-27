కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్లా: జిల్లాలో ఓ పాము కలకలం రేపింది.
మినిస్టర్కు మినహాయింపు ఉంటుందేమో!
ఢిల్లీ: నీట్ పేపర్ లీక్ అంశం వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ
ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే వాటిలో మలయాళ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు స్పెషల్ క్రేజ్ ఉంది.
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా
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భారత పురుషల క్రికెట్ జట్టు ఇంగ్లండ్ పర్యటనను ఓటమితో ముగించింది.
ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్ జైలుకు వెళ్లే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన 34 ఏళ్ల జెనిటార్ సా నా’అమోవానా ఒక ఆశ్చర్యకరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది.
బెంగాల్లోనూ బుల్డోజర్ న్యాయం - టీఎంసీ కార్యాలయం కూల్చివేత
కనీసం వంద వరకూ ‘కృషి’ చేద్దాం సార్!!
Jul 27 2026 8:40 AM | Updated on Jul 27 2026 8:40 AM
సర్జరీకి సిద్దమైన చరణ్