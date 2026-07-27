లండన్: భారతదేశంలో విద్యార్థులు చేపట్టిన ఉద్యమానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సంఘీభావం తెలుపుతూ, లండన్లోని భారత హైకమిషన్ ఎదుట ఎస్ఎఫ్ఐ-యూకే ఆధ్వర్యంలో జరిగిన నిరసనల్లో ప్రముఖ వాతావరణ ఉద్యమకారిణి గ్రెటా థన్బర్గ్ పాల్గొనడం ఆసక్తికరంగా మారింది. పరీక్షల్లో అక్రమాలు, నీట్ పేపర్ లీక్ వివాదాలపై భారత విద్యార్థులు చేపట్టిన న్యాయమైన పోరాటం తనను ఆకట్టుకున్నదని, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యమకారులకు ప్రజాశక్తిపై నూతన ఆశలను రేకెత్తించిందని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
Famous Social and Environment Activist Greta Thunberg showed up in solidarity with the Indian student movement at London protest organised by SFI-UK today. The student movement has given global activists hope about the power of the people.
Thank You For your Solidarity… pic.twitter.com/VATlX9wvZo
— Adarsh.M.Saji (@Adarshmsaji) July 26, 2026
భారతదేశంలో నెలకొన్న విద్యా వ్యవస్థ వైఫల్యాలు, పోటీ పరీక్షల లోపాలు, వేలాది మంది విద్యార్థుల భవితవ్యం ప్రశ్నార్థకం కావడం వంటి పరిణామాలు గ్రెటా థన్బర్గ్ దృష్టిని ఆకర్షించాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద ప్రారంభమై, పార్లమెంట్ ముట్టడి వరకు వెళ్లిన ఈ ఉద్యమంపై పోలీసులు జరిపిన అణచివేత చర్యలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరసన వెల్లువెత్తింది. సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్ష, విద్యార్థులపై జరిగిన దాడులు అంతర్జాతీయ మీడియాను ఆకర్షించడంతో, గ్రెటా థన్బర్గ్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగి, లండన్లోని ప్రదర్శనలో ప్లకార్డులతో నిరసన తెలిపారు.
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్తో 36 రోజుల పాటు సాగిన ఈ చారిత్రాత్మక ఉద్యమానికి గ్రెటా థన్బర్గ్ మద్దతు తెలపడం ద్వారా, భారతీయ విద్యార్థుల గళం సరిహద్దులు దాటి ప్రపంచ వేదికపై మార్మోగింది. పారదర్శకమైన పరీక్షా విధానాలు, విద్యార్థుల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం సాగుతున్న ఈ పోరాటానికి అంతర్జాతీయ ప్రముఖుల మద్దతు లభించడం గమనార్హం.
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