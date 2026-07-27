 '44 ఏళ్లకే జీవితం మొదలవుతుంది': ఓప్రా సలహాపై త్రిష రిప్లై ఇదే..! | Trisha Krishnan recently shared a clip of Oprah Winfrey discussing | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'44 ఏళ్లకే జీవితం మొదలవుతుంది': ఓప్రా సలహాపై త్రిష రిప్లై ఇదే..!

Jul 27 2026 11:10 AM | Updated on Jul 27 2026 11:33 AM

Trisha Krishnan recently shared a clip of Oprah Winfrey discussing

వృద్ధాప్య, స్వీయ అభివృద్ధికి సంబంధించిన పోస్ట్‌ని త్రిషా కృష్ణన్‌ షేర్‌ చేశారు. ఆ పోస్ట్‌లో మీడియా ఐకాన్ ఓప్రా విన్‌ఫ్రే వృద్ధాప్యం, స్వీయ ఆవిష్కరణ, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలపై ఆమె చర్చిస్తున్న వీడియో క్లిప్‌ని రీట్వీట్‌ చేస్తూ..ఇలా రాశారు. ఆ వీడియోలో క్లిప్‌లో ఓప్రా కీకీ పామర్‌ పాడ్‌కాస్ట్‌ 'బేబీ, దిస్ ఈజ్ కీకీ పామర్'కనిపిస్తారు. అక్కడ ఆమె, జీవితంలో తాను ఏ దశకు తిరిగి వెళ్లాలనుకుంటున్నారో తన అభిప్రాయాలను పంచుకుంటుంది. 

మళ్లీ 30 ఏళ్ల వయస్సులో ఉండాలనుకుంటున్నారా అని ‍ప్రశ్నించగా, ఓప్రా ఇలా సమాధానమిచ్చారు. లేదు తాను తిరిగి 30 ఏళ్ల వయస్సులో ఉండాలనుకోవడం లేదన్నారు. ఎందుకంటే ఇతరులను మెప్పించడానికి ప్రయత్నించడం మానేసే విధంగా మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకుంటారు. తాను ఇప్పుడు మార్గదర్శకత్వం వహించిన 30 ఏళ్ల ప్రారంభంలో ఉన్న కొందరు అమ్మాయిలు ఇంతకంటే ముందే దీనిలోకి వచ్చారు, కానీ తన విషయానికొస్తే  44 ఏళ్ల వయసులో తెలుసుకున్నా. ఫలితంగా తన ఎదుగుదలను తానే స్వయంగా చూడగలిగానంటోంది. 

ఎందుకంటే ఇతరుల కోసం, ఇతరుల్లా కనిపించడం కోసం గానీ పనిచేయడం..పూర్తి పట్టుదలతో ఒక లక్ష్యంతో తన కోసం తను జీవించడం నేర్చుకున్నా.. అంటూ తన సంభాషణను ముగిస్తుంది ఓప్రా . ఈ వీడియో క్లిప్‌ని షేర్‌ చేస్తూ.."ఆమెన్" అనే ఒక్క పదంతో రీపోస్ట్‌ చేశారు. గత మే4నే ఈ బ్యూటీ 43వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంది. అది జరిగిన రెండు నెలలకే ఈ పోస్ట్‌ రావడంతో సర్వత్రా ఈ విషయం హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. 

కాగా, దక్షిణాది సినిమా రంగంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన తారలలో ఒకరైన త్రిష, రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అగ్ర కథనాయికగా కొనసాగారు. అనేక విజయవంతమైన తెలుగు, తమిళ చిత్రాలలో మెరిశారు, అలాగే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కథనాయికగా వెలుగొందుతున్నారు.

(చదవండి: ఫ్లైట్‌ జర్నీలో ఫేస్‌ షీట్‌మాస్క్‌తో త్రిష..ఇది చర్మానికి మంచిదేనా?)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మీనాక్షి చౌదరి అమెరికా ట్రిప్.. ఎంత ముద్దుగా ఉందో? (ఫొటోలు)
photo 2

ఏపీ : విశాఖపట్నం దగ్గరలో అద్భుతమైన జలపాతం... ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

ఈ టాలీవుడ్ నటుడు గుర్తున్నాడా..? ఆయన కూతురు మనవి ఇప్పుడు క్రేజీ హీరోయిన్.. (ఫొటోలు)
photo 4

డాక్టర్‌ సతీశ్‌రెడ్డికి 'ఛేంజ్‌ మేకర్‌' పురస్కారం అందజేసిన చిరంజీవి (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీకాళహస్తి : ధర్మరాజులస్వామి ఆలయంలో శాస్తోక్తంగా అగ్నిగుండ మహోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
Mudragada Padmanabham Son Giribabu Emotional Comments 1
Video_icon

మా నాన్నను బ్రతికించడం కోసం జగన్ గారు చేసిన ప్రయత్నం
New Anti-Paper Leak Bill To Enter Lok Sabha 2
Video_icon

పేపర్ లీకులకు చెక్.. లోక్ సభలో కీలక బిల్లు
Kesineni Chinni Daughter Snigdha Viral Post On Dharmendra Pradhan Resign 3
Video_icon

CJPకి మద్దతుగా ఎన్ డిఏ ప్రభుత్వంపై టీడీపీ ఎంపీ కేశినేని చిన్ని కూతురు సెటైర్లు
Kollywood Hero Dhanush To Enter Politics 4
Video_icon

విజయ్ బాటలో ధనుష్.. రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ!
Rishikanta Singh Brings India Their First Silver Medal In Commonwealth Games 5
Video_icon

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో భారత్ కు మరో పతకం
Advertisement
 