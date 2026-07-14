 ఏపీ : కొండ కోనల్లో అద్భుతమైన ఆలయం శనివారం మాత్రమే తెరుస్తారు! ఎక్కడో తెలుసా (ఫొటోలు) | Sri Nemali Gundla Ranganayakaswamy Temple HD Photos | Sakshi
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త్రికరణశుద్దిగా ఆలయానికి రావాలట.. లేకుంటే తేనెటీగలు తరిమేస్తాయట? ఎక్కడో తెలుసా (ఫొటోలు)

Jul 14 2026 7:47 AM | Updated on Jul 14 2026 7:52 AM

Sri Nemali Gundla Ranganayakaswamy Temple HD Photos1
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చుట్టూ నల్లమల అడవులు.. జలపాతాలు.. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం.. వీటిన్నింటి మధ్యలో కనిపించే ఆలయం "నెమలిగుండ్ల రంగనాయకస్వామి" ఆలయం.

Sri Nemali Gundla Ranganayakaswamy Temple HD Photos2
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వారంలో శనివారం రోజు మాత్రమే తెరిచి ఉండే ఈ గుడి ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని మార్కాపురం జిల్లా రాచర్ల మండలం జె.పుల్లలచెరువు గ్రామంలో ఉంది.

Sri Nemali Gundla Ranganayakaswamy Temple HD Photos3
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ఇక్కడ రంగనాయకస్వామి స్వయంభువుగా వెలిశారు.

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ఏ క్షేత్రంలో కనిపించని ఆరుదైన పవిత్రత గొప్పదనం నెమలిగుండ్ల రంగనాయక స్వామికి ఉంది. అంటు, ముట్టులు వున్నవారు ఆలయం వద్దకు వస్తే తేనెటీగలు దాడి చేస్తాయి.

Sri Nemali Gundla Ranganayakaswamy Temple HD Photos5
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ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర మాసంలో బహుళ పాడ్యమి, విదియ, తదియ లో మూడు రోజుల పాటు స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు.

Sri Nemali Gundla Ranganayakaswamy Temple HD Photos6
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ఈ ఆలయానికి వెళ్ళడానికి గిద్దలూరు నుంచి ప్రతి శనివారం apstrc వారు ప్రత్యేక బస్సు సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.

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గిద్దలూరు నుంచి అంబవరం మీదుగా 20 km ప్రయాణం చేసి స్వామి వారి క్షేత్రం చేరుకోవచ్చు.

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Photo Credit : Google

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