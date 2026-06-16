తెలంగాణలో ప్రసిద్ది చెందిన లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)

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శ్రీ మత్స్యగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవాలయం
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తెలంగాణలోని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా, వలిగొండ మండలంలోని మత్స్యగిరి గుట్టలపై ప్రసిద్ధ మత్స్యగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవాలయం ఉంది. ఇది 12వ శతాబ్దానికి చెందిన స్వయంభు ఆలయం. ఇక్కడ స్వామివారు చేప (మత్స్య) రూపంలో కొలువై ఉండటం అత్యంత విశేషం.
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కొండ గుహలో స్వామివారు చేప రూపంలో దర్శనమిస్తారు. ఇక్కడ ఉన్న కోనేటిలోని చేపలకు శ్రీ వైష్ణవ నామాలు (నిలువ నామం) ఉండడం ఇక్కడి ప్రధాన ప్రత్యేకత.
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ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం చాలా ఇరుకైన గుహ మార్గంలో ఉంటుంది. దీనివల్ల భక్తులు తలవంచుకుని స్వామివారిని దర్శించుకోవాలి.
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గుట్టపై ఎల్లప్పుడూ నీటితో ఉండే ఒక పవిత్ర కోనేరు ఉంది.
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ప్రతి సంవత్సరం స్వామివారి కల్యాణ మహోత్సవాలు మరియు నరసింహ జయంతి వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.
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ఇది హైదరాబాద్ నుండి సుమారు 70-80 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది.
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హైదరాబాద్ - భువనగిరి - వలిగొండ మీదుగా మత్స్యగిరి చేరుకోవచ్చు.
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