 తెలంగాణలో ప్రసిద్ది చెందిన లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు) | Devotional : Sri Mathsyagiri Lakshmi Narasimha Swamy Devasthanam | Sakshi
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ఇక్కడ కోనేటిలోని చేపలకు శ్రీ వైష్ణవ నామాలు ఇక్కడి ప్రధాన ప్రత్యేకత (ఫోటోలు)

Jun 16 2026 9:35 AM | Updated on Jun 16 2026 9:35 AM

Devotional : Sri Mathsyagiri Lakshmi Narasimha Swamy Devasthanam1
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శ్రీ మత్స్యగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవాలయం

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తెలంగాణలోని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా, వలిగొండ మండలంలోని మత్స్యగిరి గుట్టలపై ప్రసిద్ధ మత్స్యగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవాలయం ఉంది. ఇది 12వ శతాబ్దానికి చెందిన స్వయంభు ఆలయం. ఇక్కడ స్వామివారు చేప (మత్స్య) రూపంలో కొలువై ఉండటం అత్యంత విశేషం.

Devotional : Sri Mathsyagiri Lakshmi Narasimha Swamy Devasthanam3
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కొండ గుహలో స్వామివారు చేప రూపంలో దర్శనమిస్తారు. ఇక్కడ ఉన్న కోనేటిలోని చేపలకు శ్రీ వైష్ణవ నామాలు (నిలువ నామం) ఉండడం ఇక్కడి ప్రధాన ప్రత్యేకత.

Devotional : Sri Mathsyagiri Lakshmi Narasimha Swamy Devasthanam4
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ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం చాలా ఇరుకైన గుహ మార్గంలో ఉంటుంది. దీనివల్ల భక్తులు తలవంచుకుని స్వామివారిని దర్శించుకోవాలి.

Devotional : Sri Mathsyagiri Lakshmi Narasimha Swamy Devasthanam5
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గుట్టపై ఎల్లప్పుడూ నీటితో ఉండే ఒక పవిత్ర కోనేరు ఉంది.

Devotional : Sri Mathsyagiri Lakshmi Narasimha Swamy Devasthanam6
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ప్రతి సంవత్సరం స్వామివారి కల్యాణ మహోత్సవాలు మరియు నరసింహ జయంతి వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.

Devotional : Sri Mathsyagiri Lakshmi Narasimha Swamy Devasthanam7
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ఇది హైదరాబాద్ నుండి సుమారు 70-80 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది.

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హైదరాబాద్ - భువనగిరి - వలిగొండ మీదుగా మత్స్యగిరి చేరుకోవచ్చు.

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Devotional : Sri Mathsyagiri Lakshmi Narasimha Swamy Devasthanam26
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