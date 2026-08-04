 ఇక్కడి పరిశ్రమలను సార్‌ ఇతర రాష్ట్రాలకు పంపి దేశవ్యాప్తంగా ‘‘సంపద సృష్టిస్తున్నారు’’ | Sakshi Cartoon 04-08-2026 | Sakshi
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ఇక్కడి పరిశ్రమలను సార్‌ ఇతర రాష్ట్రాలకు పంపి దేశవ్యాప్తంగా ‘‘సంపద సృష్టిస్తున్నారు’’

Aug 4 2026 4:47 AM | Updated on Aug 4 2026 4:47 AM

Sakshi Cartoon 04-08-2026

ఇక్కడి పరిశ్రమలను సార్‌ ఇతర రాష్ట్రాలకు పంపి దేశవ్యాప్తంగా ‘‘సంపద సృష్టిస్తున్నారు’’

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