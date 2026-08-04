సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ఫలితాల్లో స్నేహబంధం సాధించిన అద్భుత విజయమిది.
గోడౌన్ కాద్సార్! ఫిర్యాదుల రూం!
ఇల్లు అంటే చాలా మందికి జీవితంలో అతిపెద్ద ఆస్తి.
సాక్షి కార్టూన్: 02-08-2026
టీమిండియా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ స్థానికంగా జరిగిన ఓ వన్డే మ్యాచ్లో సంచలన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
సినిమాల్లోనూ, టీవీల్లోనూ చూస్తుంటాం ...
కేంద్రపారా: ఒడిశాలోని కేంద్రపారా జిల...
మనం టీవీల్లో, సినిమాల్లో.. ట్రెంచ్కో�...
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ప్రధాన అ...
బెంగళూరు: కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రి డీకే...
చెన్నై: తమిళనాడులో అధికార టీవీకే ప్ర�...
సాక్షి, సికింద్రాబాద్: సికింద్రాబాద...
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పానిపట్: హర్యానాలోని పానిపట్లో అత్య...
న్యూఢిల్లీ: అటారీ-వాఘా సరిహద్దులో పా�...
న్యూఢిల్లీ: నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ �...
ముంబై: మహారాష్ట్రలో కలకలం సృష్టించిన...
మనం ఐఐటీ వంటి ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్�...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో...
సాక్షి, సికింద్రాబాద్: మహంకాళి అమ్మ�...
'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది.
అత్యంత శీతలమైన, సుదూర ప్రాంతమైన అంటార్కిటిలో టూర్ గైడ్గా పనిచేయడం చాలా మంది
సొంతిల్లు ఎవరికైనా జీవిత కల. అదే ప్రాపర్టీ ధరలు ఆకాశాన్నంటే బెంగళూరు లాంటి నగరంలో అయితే..
Aug 4 2026 4:47 AM | Updated on Aug 4 2026 4:47 AM
ఇక్కడి పరిశ్రమలను సార్ ఇతర రాష్ట్రాలకు పంపి దేశవ్యాప్తంగా ‘‘సంపద సృష్టిస్తున్నారు’’
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