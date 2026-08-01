సురీ: పశ్చిమబెంగాల్లో అతనో సాధారణ వ్యక్తి.
హార్మూజ్ జలసంధి మూసుకుపోవడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో యూరియా ధర ఒక్కసారిగా టన్నుకు దాదాపు వెయ్యి డాలర్లకు పెరిగింది.దేశ య
సాక్షి, హైదరాబాద్: ప్రముఖ హీరోయిన్, పాన్ ఇండియా స్టార్ రష్
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దేశంలోనే అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్ జియో వినోదాన్ని ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త రూ.200 OTT పాస్ను ఇటీవల అ
సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల అంత్యక్రియల బాధ్యతను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్(మా) తీసుకుంది.
మన టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాం!
సినీ రంగంలో కథానాయకిల జీవితం అద్దాల మేడ వంటిది అంటారు.
జెన్-జీ నిరసనలపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో వివాదంలో ఉన్న బీజేపీ ఎంపీ, నటి కంగనా రనౌత
Aug 1 2026 1:07 PM | Updated on Aug 1 2026 1:20 PM
సాక్షి కార్టూన్: 01-08-2026
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