 సాక్షి కార్టూన్‌: 01-08-2026 | Sakshi Cartoon: 01-08-2026 | Sakshi
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సాక్షి కార్టూన్‌: 01-08-2026

Aug 1 2026 1:07 PM | Updated on Aug 1 2026 1:20 PM

Sakshi Cartoon: 01-08-2026

సాక్షి కార్టూన్‌: 01-08-2026

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